Carros: En qué zonas de Bogotá saldrá más barata la gasolina tras reducción, según IA

Desde este domingo primero de febrero del 2026, el precio de la gasolina bajó $500 en su precio final; esto hizo que cientos de personas en todo el país mostraran su entusiasmo por poder ahorrar un poco en su presupuesto mensual de combustible. Por eso, en esta oportunidad le presentamos cuáles son esas estaciones de servicio en Bogotá, en donde le saldrá mucho más barato llenar el tanque de su vehículo.

Hay que tener en cuenta que en el país hay cientos de estaciones de gasolina, pero no en todas manejan el mismo precio. Esto quiere decir que, dependiendo del lugar y la marca de combustible que usted use, puede ahorrar algo de dinero o pagar un poco más.

Zonas de Bogotá donde saldrá más barata la gasolina

Después de que se hiciera la rebaja en el precio de la gasolina, esta pasó de estar en 14.247 a 13.747 pesos. Pero este no es el mismo precio que se maneja en todas las estaciones, lo que quiere decir que cada uno maneja múltiples valores, según la forma en la que funcione esa estación.

Sin embargo, con el paso de los meses, las personas dieron a conocer en redes cuáles son esas bombas de gasolina que manejan el precio más económico en la ciudad. Hay diferentes marcas, lo que quiere decir que debe buscar cuál es esa que mejor se acomoda a sus necesidades y a las del motor de su automotor.

Una de las estaciones de servicio más económicas es la ubicada en Carrera 27 con Calle 26 Sur, pero siempre suele haber filas largas. Así que la recomendación es ir con anticipación y revisar si esta marca de combustible es la que usted suele usar.

En el segundo puesto hay una ubicada en la Av. Boyacá #86, en donde se registra la gasolina corriente más económica de la zona, en donde también podrá encontrar otros servicios como montallantas y lavado del carro.

Para el tercer puesto, presentan dos que están en el norte de la ciudad, la primera en la Carrera 19 con Calle 134 y Autopista Norte con Calle 127, en donde algunos usuarios dicen, que venden la gasolina más económica de la zona.

Por ahora, solo hay información sobre cuáles son los precios que están manejando actualmente en estas estaciones de servicio, pero algunas podrían estar por debajo de los $16.000.