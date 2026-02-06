El hito que marcó el último álbum de Megadeth en la lista Billboard 200; hizo historia

Megadeth logró hacer historia y es que en esta oportunidad, posicionaron sus canciones en lo más alto, haciendo que el género llegue a convertirse en uno de los más populares de los últimos tiempos. Todo esto, después de que, por primera vez en la historia, consiguiera el primer lugar en la lista Billboard 200.

Aunque ya en varias oportunidades ellos se han caracterizado por ser uno de los más populares en su género, el thrash metal, y ahora, con su último álbum homónimo. Allí, los cantantes promocionan todo lo relacionado con las canciones que cuentan la historia de la banda y que lograron conseguir el primer lugar después de sumar más de 69.000 copias vendidas en formato físico y digital.

Leer más: Axl Rose celebra sus 64 años y estas son las mejores canciones de la leyenda de Guns N’ Roses

Pero, en esta oportunidad, el éxito de la banda es global, teniendo en cuenta que no solo posicionaron los primeros lugares con el disco más vendido y escuchado en Estados Unidos, sino que también rompieron récords en diferentes países del mundo. En países como Reino Unido, Alemania, Suecia, Finlandia, Bélgica, Italia, entre otros, se considera que el último lanzamiento de la banda es uno de los más populares y con mejor acogida.

Megadeth hace historia al conseguir el primer lugar en la lista Billboard 200

Ante este éxito, varios integrantes de la banda han anunciado que están felices de ver todo lo que viene pasando, en especial lo relacionado a la buena acogida de su música. En varias oportunidades, han expresado ante la prensa que sienten mucho agradecimiento por este momento que están viviendo en su carrera, tras más de 40 años activos.

Seguir leyendo: Así se vivió el “funeral” al estilo de My Chemical Romance en El Gallo de Radioacktiva

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Billboard Charts (@billboardcharts)

Sin embargo, hablando también con gran tristeza sobre todo este logro, teniendo en cuenta que este sería su último disco. “Descubrir que nuestro último disco de Megadeth también es nuestro primer número uno solo reafirma mi deseo de retirarme estando en la cima“, mencionó Dave Mustaine.

Todos los fans de la banda están celebrando este hito histórico, mientras que ellos están preparando todo lo que será su última salida ante el público en su gira de despedida en todo el mundo.