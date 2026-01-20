Carros: ¿Con cuántos comparendos le quitan la licencia de conducción? Pilas a la norma

Para miles de conductores en Colombia, una de las dudas más frecuentes no tiene que ver con el precio de los carros o el costo del combustible, sino con las sanciones de tránsito: ¿con cuántos comparendos pueden quitarle la licencia de conducción? La respuesta está claramente definida en la ley y conviene tenerla muy presente para evitar perder este documento clave.

Aunque muchos ven el pase como un trámite más, las autoridades recuerdan que manejar un vehículo es un privilegio regulado por normas estrictas. El Código Nacional de Tránsito contempla sanciones progresivas para quienes incumplen repetidamente las reglas, siendo la suspensión de la licencia una de las más graves.

El punto de partida es la figura de la reincidencia. Según el artículo 124 del Código, esta se presenta cuando un conductor incurre en más de una infracción dentro de un lapso de seis meses. En ese caso, la consecuencia directa es la suspensión de la licencia de conducción por el mismo término: seis meses.

Si el conductor vuelve a cometer otra infracción tras recuperar el documento, la sanción se agrava. La suspensión se duplica y pasa a ser de 12 meses. Además, la ley es tajante: si una persona es sorprendida manejando con la licencia suspendida, esta será cancelada de manera definitiva, sin posibilidad de recuperación.

Todo el proceso comienza con el comparendo. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, este es una citación formal para que el presunto infractor comparezca ante la autoridad. La multa, en cambio, es la sanción económica que se impone cuando se confirma la falta. El ciudadano puede aceptar el comparendo y pagar, o rechazarlo y acudir a una audiencia, como lo establece el artículo 136 del Código Nacional de Tránsito.

Quienes decidan impugnar tienen cinco días para presentarse y explicar las razones de su rechazo, además de aportar pruebas. Luego, la autoridad convoca a una audiencia final en la que define si hay sanción o no, cerrando el trámite.

La conclusión es clara: acumular comparendos en poco tiempo puede salir muy caro. Más allá del dinero, el riesgo real es quedarse sin licencia y, con ello, sin la posibilidad legal de conducir. Pilas a la norma.