¿Cuánto sube la factura de la luz por un carro eléctrico? Esto dicen los cálculos

Cada vez más colombianos están optando por usar un carro eléctrico como alternativa para movilizarse. La búsqueda de opciones más sostenibles y económicas ha impulsado el auge de este tipo de vehículos, que no solo ayudan a reducir las emisiones contaminantes, sino que también representan un alivio para el bolsillo frente al constante aumento del precio de la gasolina.

Además de los beneficios ambientales, los carros eléctricos ofrecen otras ventajas económicas. Su mantenimiento es más sencillo, pues no requieren cambios de aceite ni revisiones frecuentes del motor. También cuentan con sistemas que regeneran energía durante la conducción o el frenado, lo que mejora su eficiencia.

Asimismo, los carros eléctricos tienen ventajas tributarias y exenciones en impuestos que los hacen más atractivos. Sin embargo, antes de adquirir uno, es importante tener en cuenta los costos asociados a su carga eléctrica, pues aunque el ahorro en términos de gasolina es evidente, la factura de energía de la casa puede aumentar.

¿Cuánto sube la factura de la luz por cargar un carro eléctrico?

Tener un carro eléctrico sí puede causar un incremento en la factura de energía. De acuerdo con Empresas Públicas de Medellín (EPM), este aumento depende del tipo de vehículo, la frecuencia de uso y el método de carga.

Por ejemplo, un hogar estrato 4 que consume entre 200 y 250 kilovatios al mes podría ver su consumo subir hasta 450 kilovatios si incorpora la carga de un carro eléctrico tipo sedán que recorra cerca de 1.000 kilómetros al mes. En ese sentido, la factura podría aumentar hasta en un 50 %.

Según estimaciones de EPM, cargar un vehículo eléctrico en casa cuesta aproximadamente $180.000 al mes, mientras que hacerlo en una estación semirrápida puede costar unos $248.000, y en una rápida cerca de $322.000.

Aunque tener un carro eléctrico sí representa un aumento en el costo de la factura de la luz, este tipo de vehículos siguen siendo una alternativa económica, dado que un carro de gasolina que recorre la misma distancia puede gastar alrededor de $550.000 en combustible corriente.

Así las cosas, lo anterior significa que, incluso con el aumento en la factura de energía, el costo total mensual de un carro eléctrico sigue siendo mucho más bajo.