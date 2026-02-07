No es ‘Youthhanasia’: Dave Mustaine reveló cuál es su álbum favorito de Megadeth de todos los tiempos

Dave Mustaine, líder de Megadeth, es una de las estrellas más grandes del metal. Este artista ha llegado a tener una influencia mundial notable, gracias a sus éxitos, y por supuesto, a un nivel enorme de talento que sigue vigente.

Mustaine ha demostrado su amor por Megadeth como proyecto en incontables ocasiones, sobre todo por la manera en que la ha manejado como líder en el thrash metal, y antítesis a Metallica.

Este artista ha demostrado en varias ocasiones el cariño por la música de esta banda, pero, en este caso lo resaltaremos hablando del que, para él, es el mejor álbum de esta agrupación.

¿Cuál es el mejor disco de Megadeth, según Dave Mustaine?

Megadeth tiene una trayectoria notable como banda. Esta agrupación ha construido una cantidad enorme de éxito desde el thrash metal, con grandes éxitos, tanto en cuanto a canciones y también álbumes.

Varios discos de esta banda se han convertido en testigo puro del gran legado que posee el metal. Sin embargo, incluso en este ámbito hay preferidos, tanto para los fans, como para el propio Dave Mustaine.

Hace años, Mustaine habló publicamente sobre sus discos favoritos. De forma sorpresiva, aseguró que su álbum predilecto no le corresponde a Megadeth, aunque si aprecia los lanzamientos de la banda.

Este artista explica que los discos recientes de Megadeth tienen algo especial, sobre todo por la intensidad en la composición, pero, hay 2 que se llevan sus encantos.

Mustaine explicó a Loudwire que, sus discos favoritos de Megadeth son ‘Rust in Peace’ y ‘Dystopia’, dos álbumes que brillan de manera notable en la discografía de la banda.

Ambos álbumes cuentan con un legado imborrable para el metal, y así ha quedado demostrado en varias ocasiones. Estos discos tienen un brillo notable, y sus éxitos son innegables para la carrera de Megadeth.

El último álbum de Megadeth

Sin dudas, esta es una de las bandas más grandes de la industria musical. Los liderados por Dave Mustaine anunciaron el cierre de su trayectoria, y lo hacen con un disco imperdible en este 2026.

Esta agrupación lanzó un álbum homónimo que, incluso, llegó al número 1 de los Billboard, y demostró el poderío sonoro de esta banda con su último lanzamiento en activo.