¿Busca carro en 2026? Bancolombia ofrece usados desde $12 millones

Moverse por Bogotá, Medellín o cualquier ciudad colombiana requiere transporte, y no siempre un carro nuevo es la opción más viable. Por eso, los carros usados siguen siendo la alternativa más buscada: ofrecen movilidad sin comprometer demasiado el bolsillo, y con la seguridad que muchos compradores exigen en la actualidad.

Para 2026, Bancolombia dio un salto importante en este mercado al digitalizar su oferta de vehículos usados. A través de plataformas como Usados Bancolombia y la herramienta Tu360Movilidad, los usuarios pueden explorar inventarios completos, filtrar por ciudad, modelo, tipo de transmisión o precio, y comparar características sin necesidad de salir de casa. Esto crea un entorno mucho más transparente y confiable frente a la compra de vehículos de segunda mano, que históricamente ha estado cargada de riesgos.

El inventario de Bancolombia combina varias fuentes. Parte de los autos proviene de flotillas corporativas y contratos de arrendamiento, lo que garantiza historial claro y documentación en regla. A esto se suman vehículos de concesionarios aliados y de personas naturales, ampliando la oferta y ofreciendo desde modelos económicos hasta autos de gama media con características recientes.

¿Cómo comprar carro con Bancolombia?

El proceso de compra es sencillo: primero se selecciona el vehículo en la plataforma, donde se puede revisar ficha técnica, fotos, kilometraje, año y valor comercial.

Luego, el comprador puede evaluar opciones de financiación con Bancolombia o aliados, lo que facilita adquirir un carro incluso sin contar con el dinero total. Por último, los trámites de traspaso y legalización se gestionan junto al concesionario o al vendedor directo, asegurando un proceso más rápido y seguro.

Entre las opciones más económicas destacan:

Renault Clio Dynamique Fase II 2006, color blanco, en Medellín desde $12.000.000.

Chevrolet Aveo 2010 en Ubaté, por $15.000.000.

También hay modelos recientes:

Renault Kwid 2022, mecánico, $33.330.000.

Volkswagen Gol 2022, mecánico, desde $42.230.000 en Bogotá.

en Bogotá. Fiat Mobi 2024, mecánico, $44.000.000 en Medellín.

en Medellín. Renault Kwid 2025, entre $44.150.000 y $44.460.000.

y Peugeot 301 2020, automático, $45.500.000 en Barranquilla.

en Barranquilla. Mercedes Benz E250 2012, automático, $53.550.000.

Bancolombia consolida su presencia en el mercado de carros usados y transforma la experiencia de compra: desde la búsqueda hasta la financiación, todo en un entorno seguro, confiable y adaptado al estilo de vida digital de los colombianos.

