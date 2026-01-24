¿Busca carro en 2026? Bancolombia ofrece usados desde $12 millones
Bancolombia dio un salto importante en este mercado al digitalizar su oferta de vehículos usados.
Moverse por Bogotá, Medellín o cualquier ciudad colombiana requiere transporte, y no siempre un carro nuevo es la opción más viable. Por eso, los carros usados siguen siendo la alternativa más buscada: ofrecen movilidad sin comprometer demasiado el bolsillo, y con la seguridad que muchos compradores exigen en la actualidad.
Para 2026, Bancolombia dio un salto importante en este mercado al digitalizar su oferta de vehículos usados. A través de plataformas como Usados Bancolombia y la herramienta Tu360Movilidad, los usuarios pueden explorar inventarios completos, filtrar por ciudad, modelo, tipo de transmisión o precio, y comparar características sin necesidad de salir de casa. Esto crea un entorno mucho más transparente y confiable frente a la compra de vehículos de segunda mano, que históricamente ha estado cargada de riesgos.
El inventario de Bancolombia combina varias fuentes. Parte de los autos proviene de flotillas corporativas y contratos de arrendamiento, lo que garantiza historial claro y documentación en regla. A esto se suman vehículos de concesionarios aliados y de personas naturales, ampliando la oferta y ofreciendo desde modelos económicos hasta autos de gama media con características recientes.
El proceso de compra es sencillo: primero se selecciona el vehículo en la plataforma, donde se puede revisar ficha técnica, fotos, kilometraje, año y valor comercial.
Luego, el comprador puede evaluar opciones de financiación con Bancolombia o aliados, lo que facilita adquirir un carro incluso sin contar con el dinero total. Por último, los trámites de traspaso y legalización se gestionan junto al concesionario o al vendedor directo, asegurando un proceso más rápido y seguro.
Entre las opciones más económicas destacan:
También hay modelos recientes:
Bancolombia consolida su presencia en el mercado de carros usados y transforma la experiencia de compra: desde la búsqueda hasta la financiación, todo en un entorno seguro, confiable y adaptado al estilo de vida digital de los colombianos.
