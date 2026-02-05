Mujeres en Bogotá podrán sacar la licencia para manejar carro totalmente GRATIS; Así puede aplicar

Cada vez son más las personas en la ciudad que sueñan con aprender a manejar carro para poder movilizarse fácilmente, tener un nuevo empleo y hasta emprender en sus proyectos. Sin embargo, en ocasiones, el curso, más todo el trámite para solicitar la licencia de conducción, puede tener un costo de más de $1.000.000.

Por eso, con el fin de ayudar a todas las mujeres de bajos recursos que quieran empezar un nuevo proyecto, el distrito presentó una serie de cursos GRATIS que va a dar a mujeres de 18 a 60 años que se encuentren viviendo en la capital. Entre las opciones que puede elegir, está la de conducción para licencia C1; allí le van a enseñar a manejar desde cero y podrá aprender un poco más de las normas de tránsito.

¿Cómo acceder al curso para la licencia de conducción GRATIS en Bogotá?

Según dio a conocer la alcaldía local de Ciudad Bolívar, ya tiene todo listo para dar inicio al proceso de formación para mujeres de la localidad. Esto como parte del proyecto de autonomía económica para todas aquellas que quieren empezar un nuevo proyecto y no cuentan con los recursos suficientes.

Por eso, tanto la inscripción como el curso son completamente GRATIS y se enfocan en poder ayudar a salir a estas mujeres al mundo laboral con conocimientos en tareas que tienen alta demanda. De esta manera, no solo van a poder obtener mejores oportunidades de empleo, sino que van a empezar a generar ingresos.

El curso de conducción es para poder obtener la licencia tipo C1 y está disponible para todas aquellas mujeres entre los 18 y 60 años que vivan en la localidad de Ciudad Bolívar y cumplan con todos los requisitos. No se conoce cuántos cupos han habilitado en esta oportunidad, pero ya se encuentran abiertas las inscripciones.

Los documentos que debe presentar son el documento de identidad, el certificado del Sisbén, una copia de un recibo de servicio público en donde se acredite que vive en Ciudad Bolívar y el certificado Adres.

Es importante mencionar que en esta primera convocatoria se les va a dar prioridad a todas las aspirantes que hagan parte de programas de mujeres cuidadores, víctimas del conflicto armado, mujeres firmantes del acuerdo de paz, mujeres afrocolombianas, raizales y palenqueras, quienes deben presentar el certificado correspondiente que las acredite.

Las inscripciones estarán abiertas el próximo siete de febrero del 2026 y se deben hacer en la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, el Centro Juan Bosco Obrero y la Biblioteca de la Creatividad.