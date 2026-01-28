¿Cuándo bajaría el valor de la gasolina en Bogotá 2026? Así quedaría el precio del galón

El precio de la gasolina en Colombia podría empezar a dar un respiro a los conductores en 2026, y Bogotá sería una de las ciudades directamente impactadas por esta decisión. El anuncio fue realizado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien confirmó que a partir del 1 de febrero de 2026 se aplicará una reducción en el valor del combustible, luego de que el Gobierno lograra sanear las cuentas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Este ajuste marca un punto de inflexión en la política energética del país, especialmente después de varios años de incrementos sostenidos en el precio de la gasolina. La reducción inicial será de 300 pesos por galón, una medida que, aunque moderada, abre la puerta a recortes más significativos en el mediano plazo. De acuerdo con las proyecciones oficiales, no se descarta que en el futuro la rebaja acumulada pueda llegar incluso hasta los 3.000 pesos por galón, siempre y cuando las condiciones fiscales lo permitan.

¿En cuánto quedaría el galon de gasolina con el primer bajón al precio?

Con este primer descenso, el precio del galón de gasolina quedaría aproximadamente en 16.191 pesos en Bogotá, mientras que en otras ciudades se ubicaría en 16.112 pesos en Medellín, 16.202 en Cali, 15.826 en Barranquilla y 15.783 en Cartagena. En el caso de Pasto, el valor sería aún más bajo debido a sus condiciones logísticas y tributarias particulares.

Durante una rueda de prensa, el ministro Palma explicó el alcance de la medida y señaló que “esta medida busca equilibrar objetivos contrapuestos: beneficiar a consumidores y empresas transportistas mediante menores costos operacionales, mientras se mantiene disciplina fiscal y se evita volver acumular deuda en el fondo. Esta disminución inicial es solo el primer paso de una potencial mayor reducción de los precios de combustibles”. Según el funcionario, el enfoque será gradual y responsable para no comprometer la estabilidad macroeconómica.

Palma también recordó que los aumentos registrados desde el inicio del Gobierno de Gustavo Petro respondieron al desmonte progresivo de los subsidios del FEPC, un proceso necesario para corregir el desbalance financiero heredado. En esa misma línea, reiteró que cualquier nueva baja se hará con “cuentas claras” y sin generar presiones sobre las finanzas públicas.

