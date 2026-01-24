¿Cuándo saldrá a la venta el álbum de Panini Mundial 2026? Será el más grande de la historia

El Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca de dar inicio. Miles de fanáticos se preparan para esta histórica fiesta del fútbol que tiene lugar cada 4 años.

Selecciones de talla histórica combatirán desde las canchas por demostrar su potencial futbolístico. Esta misma pasión por la redonda llega hasta los hinchas, gracias a varias costumbres ya adaptadas por el mundial, como lo es, por supuesto, el álbum Panini.

Cientos de fanáticos en el mundo coleccionan monas temáticas de esta competencia, y si usted es uno de ellos le contamos que el álbum está apunto de salir.

Llega el álbum Panini del Mundial 2026

Panini es uno de los aspectos más icónicos de la historia de los mundiales. Esta empresa italiana lanza cada 4 años su álbum de figuritas, para conmemorar la llegada de la Copa del Mundo.

Miles de fans aprovechan esta oportunidad con el objetivo de realizar una colección, y así contar con figuritas especiales de sus selecciones y jugadores favoritos.

Esta costumbre se ha adaptado mundialmente, tanto para Colombia como para el resto del mundo. Claramente para la Copa Mundial de 2026 no será la excepción. Incluso el gran álbum de Panini estaría apunto de ser lanzado.

Según reveló El Tiempo, el álbum Panini saldría a la venta el próximo 1 de mayo, aunque habrá un espacio de preventa el 1 de marzo.

Este álbum contará con un aspecto muy especial, y es que será el más grande de la historia de los mundiales.

Esto se debe a que claramente hay una expansión de selecciones participantes en el torneo. Dicho aumento implica un total de 112 páginas.

Frente a esto también habrá un aumento de las láminas por sobre, ya que en cada uno de ellos habrá 7 figuritas.

Precio del álbum

Si está interesado en obtener el álbum Panini del Mundial de 2026, les contamos que este contará con 2 versiones, una de tapa blanda y otro de tapa dura.

El primero de ellos costará 14.900 pesos, mientras que su segunda versión aumenta hasta 49.900 pesos colombianos.

Cada sobre tendrá un costo de 5.000 pesos, y como de costumbre habrá una caja de sobres con 104 en total, cuyo costo será de 520.000 pesos.

Sin lugar a dudas, los fanáticos del fútbol se preparan para las emociones del Mundial de 2026, y Panini también.