¿Por qué aún no ha salido la versión digital del álbum Panini del Mundial 2026? Esta sería la razón

El Mundial 2026 está cada vez más cerca, y por ende, también el álbum Panini. Esta es una de las tradiciones más grandes de año mundialista, en la que los hinchas coleccionan láminas de su país y sus jugadores favoritos.

La versión física de este álbum ya salió a preventa el pasado 6 de marzo, con sus edificiones tradicionales y también de tapa dura.

Sin embargo, muchos fanáticos en redes sociales se han preguntado por la versión digital de este álbum. Esta es una modalidad sumamente atractiva, que al menos por el momento, no se ha anunciado.

¿Por qué no ha salido la versión digital del álbum Panini del Mundial 2026?

La popularidad de los álbumes Panini del Mundial es innegable. Miles de fanáticos disfrutan de poder coleccionar las láminas, y así guardar recuerdos imborrables de estos torneos.

Dentro de estas colecciones, en el último tiempo se ha hecho popular una versión especial que algunos desconocen. Esta es la edición digital del álbum, la cual puede coleccionar de manera totalmente gratuita.

A través de una página web, y códigos especiales puede obtener sobres virtuales. Allí podrá tener las láminas especiales de este Mundial, tal y como en la edición física.

A pesar de la popularidad y el éxito con el que ha contado en sus últimas ediciones, esta versión del álbum no ha sido anunciada.

No obstante, aunque no hay un pronunciamiento oficial por parte de Panini respecto a esto, hay una razón por la que esta edición del álbum no habría sido revelada aun.

Esto se debe a que al no ser un producto de venta, este puede ser lanzado una vez ya se tenga la versión física al completo.

De hecho, dicha edición tampoco ha sido revelada en su totalidad, debido a que aun quedan selecciones por clasificarse a este torneo, a través del repechaje.

Cabe recordar que la nómina completa de selecciones que harán parte del Mundial de 2026 se completará durante este mes de marzo. Allí habrá varios combinados en juego, como es el caso de Bolivia.

Hasta entonces, los amantes del álbum Panini deberán esperar para empezar a coleccionar el álbum, el cual se espera que salga a venta general durante el mes de mayo en varios puntos físicos.