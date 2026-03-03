Álbum del Mundial 2026 ya tiene fecha de preventa en Colombia: ¿en dónde podrá comprarlo?

El Mundial de 2026 está muy cerca de dar inicio. Faltan solo meses para lo que será una nueva edición de la máxima competición del balompié a nivel internacional, para coronar a un nuevo país como el rey de este deporte.

La Copa del Mundo prepara grandes emociones, y los equipos avanzan con la ambición de poder conseguir llevarse el máximo trono que defenderá Argentina, luego de obtenerlo en 2022.

Esta emoción, por supuesto, también llegará a los fanáticos, quienes disfrutarán de esta competición, y cumplirán con varias de las tradiciones del Mundial.

Una de ellas es, por supuesto, coleccionar el álbum Panini. Este ya tiene fecha definitiva de preventa en Colombia, y aquí les contamos los detalles.

¿Cuándo sale a preventa el álbum Panini del Mundial 2026?

Para nadie es un secreto que, llenar el álbum Panini es una de las mejores costumbres de los fanáticos del fútbol en año de Mundial.

Estos objetos coleccionables permiten disfrutar de una gran cantidad de recuerdos, a través de laminas que muestran a los jugadores de cada selección que harán parte del Mundial de la FIFA.

En 2026 esto también ocurrirá, y de hecho, la expectativa de los fanáticos es total. Desde Panini han revelado pequeños detalles de este álbum, pero, finalmente se ha revelado cuando saldrá a preventa.

Esta franquicia anunció que el gran álbum del Mundial 2026 será vendido en preventa a partir del próximo 6 de marzo.

En dicha fecha, los amantes del fútbol podrán adquirir el que es, hasta ahora, el álbum más grande en la historia de los mundiales, por el aumento de equipos en el torneo.

Para comprar la versión oficial de este álbum, debe verificar en las redes sociales y la página oficial de Panini. Allí se comunicarán los puntos exactos habilitados para la venta de este álbum en etapa de preventa.

¿Cuánto costará el álbum?

Si bien aun no ha salido a la venta, desde hace algunos meses se conocen detalles del álbum Panini del Mundial de 2026, como lo es su cantidad de páginas e incluso su precio.

Hace algunos meses El Tiempo reveló que este álbum tendrá una versión tradicional, y otra en tapa dura. La primera con un costo de 14.900 pesos, y otra con un valor de 49.900.

En total serán 1.092 láminas, y cada sobre tendría un costo de 5.000 pesos colombianos.