10 cracks del fútbol que se perderán el Mundial de 2026: adiós a varias leyendas

El Mundial de 2026 continúa sus preparativos para convertirse en un torneo imperdible en el universo del balompié. Miles de selecciones avanzan con la ambición de conseguir la máxima corona del fútbol en el planeta.

Equipos de la talla de España, Colombia, Alemania, Argentina, Francia y más, confían en la posibilidad de dar una gran participación, y así lo han demostrado desde que sellaron su clasificación.

Sin embargo, otras estrellas dijeron adiós a la posibilidad de jugar este mundial, e incluso otras estarían cerca del retiro del fútbol de selecciones, aquí se lo contamos.

10 cracks del fútbol que se perderán el Mundial de 2026

A casi 4 años de la coronación de Argentina como campeona del mundo, más de 30 selecciones empiezan a preparar su camino para convertirse en los líderes del balompié.

Grandes combinados sellaron su clasificación a este torneo, el cual contará con un nuevo formato que amplia sus participantes a 48.

Esto ha dado paso a que muchos jugadores jueguen su primera Copa del Mundo, como es el caso de Erling Haaland con Noruega. Pero, otros contra todo pronóstico no consiguieron su boleto.

Por el momento, los bombos con clasificados se han posicionado de la siguiente manera:

Bombo 1: México, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Inglaterra, Francia, Brasil, Portugal, Bélgica, Países Bajos y Alemania.

México, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Inglaterra, Francia, Brasil, Portugal, Bélgica, Países Bajos y Alemania. Bombo 2: Corea del Sur, Ecuador, Australia, Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Irán y Austria.

Corea del Sur, Ecuador, Australia, Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Irán y Austria. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Arabia Saudita, Qatar, Sudáfrica, Costa de Marfil, Qatar y Uzbekistán.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Arabia Saudita, Qatar, Sudáfrica, Costa de Marfil, Qatar y Uzbekistán. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Nueva Zelanda y Haití.

Los cupos restantes se entregarán a partir de los repechajes que tendrán lugar en el mes de marzo.

Aunque algunos equipos aun se juegan su posibilidad de llegar al torneo, otros ya dijeron adiós, y con ellos varias de sus figuras a nivel mundial.

Estos son 10 cracks del fútbol que no estarán en este torneo de México, Canadá y Estados Unidos:

1- Salomón Rondón (Real Oviedo – Venezuela)

2- Victor Osimhen (Galatasaray – Nigeria)

3- Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain – Georgia)

4- Dominik Szoboszlai (Liverpool – Hungría)

5- Arturo Vidal (Colo Colo – Chile)

6- Jan Oblak (Atlético de Madrid – Eslovenia)

7- André Onana (Trabzonspor – Camerún)

8- Luis Advíncula (Boca Juniors – Perú)

9- Alexis Sánchez (Sevilla – Chile)

10- Dusan Vlahovic (Juventus – Serbia)