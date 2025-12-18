Faltan pocos meses para que se dé inicio al mundial de fútbol 2026, por lo que en esta oportunidad van a participar 48 selecciones de todo el mundo, quienes harán hasta lo imposible para poder ganar un puesto en la gran final. Pero esto no será nada fácil, ya que los encuentros deportivos que se van a dar serán entre grandes equipos, quienes, sin duda, tienen sed de victoria.

En las últimas horas, la FIFA dio a conocer el monto que le van a pagar al gran ganador del torneo mundial 2026 que se va a realizar en Canadá, Estados Unidos y México. Por lo que, en medio de los anuncios que promueven la asistencia de las personas a los partidos, revelaron nuevos detalles de lo que tendrán los equipos el próximo año.

¿Cuál será el premio que se lleva el ganador del Mundial 2026?

La FIFA no deja de sorprender a sus seguidores con los anuncios relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por lo que en las últimas horas revelaron cuál sería la millonaria cifra de dinero que se podría llevar el gran ganador que supere todos los encuentros deportivos.

En esta oportunidad, la gran sorpresa es que el valor económico va a subir en un 50% en comparación con la edición de Qatar 2022. Además de eso, manifestó que 655 millones de dólares se van a repartir entre las 48 selecciones participantes en todo el torneo.

Pero el que más va a recibir será el campeón, quien va a obtener una suma de 50 millones de dólares; el subcampeón, 33 millones; el tercer lugar, 29 millones; y el cuarto, 27 millones.

Pero los otros equipos no se van con las manos vacías, ya que del quinto al octavo puesto van a llevarse 19 millones de dólares, del noveno al 16 la suma de 15 millones de dólares, del 17 al 32 un poco más de 11 millones y, finalmente, del 33 al 48, solo van a obtener nueve millones.

Esto quiere decir que, en el caso de que Colombia se quede con la Copa del Mundo, se podría traer una millonada y coronarse como uno de los mejores equipos del mundo. Además, su nombre pasará a la historia, al ser la primera vez que se llevan este torneo.