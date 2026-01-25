Argentina sufre dura baja para el Mundial de 2026: campeón del mundo estará meses fuera de la cancha

Argentina y el resto de selecciones en el mundo se preparan para el Mundial de 2026. Este torneo vuelve al centro de atención del deporte, para así coronar a un nuevo país como el rey del balompié, tal y como sucede cada 4 años.

Varios combinados empiezan a perfilar sus posibles convocados de cara a esta cita, en la cual, por supuesto, resaltarán varios talentos generacionales que incluso jugarán uno de sus últimos mundiales.

El combinado ‘albiceleste’ es justamente uno de los que empieza la preparación de su lista de nombres. Sin embargo, a pocos meses de este certámen, los dirigidos por Lionel Scaloni confirman su primera baja.

Argentina sufre dura baja para el Mundial de 2026

El Mundial de 2026 será uno de los más retadores de este siglo para Argentina. Si bien los liderados por Lionel Messi lograron consagrarse campeones del mundo de 2022, deberán defender la corona.

El combinado argentino llega con una camada de jugadores sumamente parecida a la que dislumbró al mundo hace 4 años. Lionel Messi, Enzo Fernández, Julián Álvarez, o Rodrigo de Paul son solo algunos de los nombres que por supuesto, se preparan para el Mundial.

Sin embargo, Argentina pierde a uno de los campeones del mundo a pocos meses del 2026. Esto se debe a que una de sus piezas sufrió una dura lesión hace pocas horas.

Se trató de Juan Foyth, el defensa perteneciente al Villarreal de España. Este defensor disputó un choque clave frente al Real Madrid el pasado 24 de enero.

A pesar de su presencia en este choque, Foyth no pudo completar el partido, ya que sufrió la rotura de su talón de aquiles en medio del encuentro.

⚠️JUAN FOYTH se pierde el MUNDIAL.



➡️El defensor se ROMPIÓ el TENDÓN DE AQUILES de su pie izquierdo en esta jugada y se pierde el resto del 2026, incluyendo la Copa del Mundo.



🙏¡Mucha fuerza, Juan!pic.twitter.com/kOSUsdEqZ0 — Deportes 24 – Argentina (@deportes24ar) January 25, 2026

Claramente Foyth deberá estar varios meses en recuperación, lo que oficialmente lo deja descartado del Mundial de 2026.

Foyth ya había alzado la Copa del Mundo en 2022. Sin embargo, en esta ocasión, su nombre en la lista argentina deberá ser reemplazado por otro defensa.