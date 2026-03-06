Filtran como se vería la segunda camiseta de la Selección Colombia: esta sería la indumentaria para el Mundial

La Selección Colombia se prepara para vivir grandes emociones en este 2026. La ‘tricolor’ disputará el Mundial de la FIFA, y los hinchas sueñan en poder llevarse la corona del balompié, frente a otras potencias.

Entre esta preparación, Colombia empieza a perfilar sus convocados para este torneo, para así poder llevar lo mejor del talento nacional a esta competencia.

Sin embargo, también se prepara la indumentaria para el Mundial de 2026. Colombia ya reveló su camiseta principal, pero, también se filtró como se vería su segunda casaca.

Filtran como se vería la segunda camiseta de la Selección Colombia

Desde finales del 2025, la hinchada de la Selección Colombia se ha mostrado claramente orgullosa por los colores de este combinado del balompié nacional.

La ‘tricolor’ reveló su camiseta local durante el mes de noviembre, con lo que es su mítico color amarillo, y detalles en azul y rojo.

Esta casaca cuenta con detalles del realismo mágico, y también mariposas amarillas, con las que se transmiten aspectos característicos de la ‘tricolor’ y el país.

Sin embargo, aun ha quedado por revelar la camiseta alternativa de la Selección Colombia, la cual contaría con un color secundario como protagonista de esta indumentaria.

Por el momento, no se ha anunciado de manera oficial esta camiseta, aunque se espera que se dé en las próximas horas, sobre todo, luego de que se filtrara el diseño a través de redes sociales.

Varios perfiles en redes sociales, donde se suelen viralizar camisetas filtradas antes de su anuncio, mostraron como se vería esta segunda indumentaria.

💥 LEAKED 💥



🇨🇴 Colombia 2026 World Cup Away Shirt

Muchos se sorprendieron por este diseño ciertamente arriesgado, y también por la variedad de colores que presenta esta indumentaria dentro de su diseño para la Copa Mundial de 2026.

Aun así, varios aseguran que se tratará de un diseño inolvidable, tal y como ha sido durante el resto de los Mundiales en los que ha participado Colombia.

Hasta ahora, los hinchas se mantendrán atentos a cualquier posible anuncio. Del mismo modo, se espera que la ‘tricolor’ revele próximamente su lista de convocados, aunque esto podría diluirse hasta el próximo mes de mayo, a pocas semanas de la Copa del Mundo.