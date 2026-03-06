¿Se pierde el mundial? Selección de Portugal en máxima alerta por lesión de Cristiano Ronaldo

La preocupación llegó entorno a Cristiano Ronaldo luego de que su actual club, Al‑Nassr, confirmara que el delantero portugués sufrió una lesión muscular durante un compromiso reciente del fútbol saudí. El incidente ocurrió en el partido frente a Al‑Fayha, encendiendo las alarmas en el mundo del balompié por el estado físico de una de las grandes figuras del deporte en las últimas dos décadas.

La noticia tomó mayor relevancia tras las declaraciones del entrenador del conjunto saudí, Jorge Jesus, quien advirtió que la situación podría ser más delicada de lo esperado. “es más grave de los que pensábamos”, afirmó el técnico, dejando entrever que el problema físico del atacante podría requerir un periodo de recuperación mayor al previsto inicialmente.

Horas después del encuentro, el club emitió un comunicado oficial detallando que el capitán portugués sufrió una molestia en el tendón de la corva, una zona especialmente sensible para los futbolistas por su papel clave en la velocidad, los cambios de ritmo y la potencia al sprintar. En el primer diagnóstico, el departamento médico del equipo reconoció que el alcance de la lesión aún debe evaluarse con mayor precisión.

Para realizar estudios más exhaustivos, Ronaldo viajó a España casi de inmediato. El objetivo del desplazamiento es determinar con exactitud el grado de la lesión y comenzar cuanto antes un plan de tratamiento que permita acelerar su regreso a los terrenos de juego. El delantero también busca evitar que esta situación afecte su calendario competitivo en el corto y mediano plazo.

¿Qué tan grave puede ser la lesión de Cristiano Ronaldo?

En términos médicos, las lesiones en el tendón de la corva se clasifican en tres niveles. El grado 1 corresponde a una distensión leve que suele requerir hasta tres semanas de recuperación. El grado 2 implica un daño muscular mayor y puede mantener al jugador fuera entre uno y dos meses. El escenario más complejo es el grado 3, que supone una rotura completa del músculo y puede prolongar la baja hasta medio año.

¿Cristiano Ronaldo se podría perder el Mundial 2026?

Más allá de la temporada con Al-Nassr, la preocupación se centra en el calendario internacional. Ronaldo apunta a mantenerse competitivo de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. El evento podría marcar el cierre definitivo de la carrera de una leyenda que transformó el fútbol moderno.

Con 40 años y un legado que incluye múltiples títulos, récords goleadores y una influencia global incomparable, cualquier contratiempo físico genera incertidumbre. Si la lesión se confirma como severa, el proceso de recuperación podría alterar los planes de despedida del astro portugués, quien aspira a culminar su trayectoria compitiendo al más alto nivel.