Critican a James Rodríguez por polémico gesto con Antonella Petro: ¿No la escuchó?

James Rodríguez fue puesto en el ojo del huracán durante la tarde del pasado 4 de junio. Esta figura de Colombia fue protagonista de un acto en el Comando Aéreo de Transporte Militar, mientras la Selección Colombia se despedía del país rumbo al Mundial de 2026.

Allí los jugadores fueron parte de un acto en compañía de Gustavo Petro, presidente de la República, quien les entregó la bandera nacional para su participación.

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Aun así, este acto recibió algunas críticas, sobre todo por un polémico gesto por parte de James Rodríguez, hacia Antonella Petro, hija del Presidente, captado por las cámaras.

Críticas a James Rodríguez por polémico gesto con Antonella Petro

En medio de su despedida de la nación en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), la Selección Colombia recibió la bandera nacional, y se tomó una fotografía junto a Gustavo Petro, Presidente de la nación.

El combinado ‘tricolor’ recibió este símbolo patrio, y a su vez cada jugador obtuvo un detalle por parte del Gobierno Nacional. Los jugadores llevaron a cabo una fila para dar la mano al Presidente, y además recibir este obsequio.

Junto a él estaba Antonella Petro, quien también recibió a los jugadores, aunque la joven fue protagonista por un polémico gesto por parte de James Rodríguez.

Mientras el astro se dirigía al Presidente, saludó a esta joven, no obstante, Antonella le preguntó a James si podía tomarse una foto con él.

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Para sorpresa de todos, el mediocampista pasó de largo, y no respondió a esta pregunta. Esto, por supuesto, desató gran polémica, incluso entre los fanáticos de la Selección Colombia.

⚠️🇨🇴 Hay una GRAN POLÉMICA en Colombia porque James Rodríguez habría IGNORADO un pedido de foto de parte de la HIJA DEL PRESIDENTE. pic.twitter.com/tcvM4kjvTw — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 5, 2026

De hecho, algunos hinchas aseguraron que el jugador ni siquiera le dio la mano, pues este gesto no se aprecia de forma clara antes las cámaras.

Aun así, algunos han justificado al astro, al asegurar que esto solo se trató de un malentendido, y que existe la posibilidad de que James no haya escuchado a la joven, además de repudiar algunas amenazas recibidas por el 10 de la ‘tricolor’.

Increíble lo que pasa en Colombia.

Amenazaron a James Rodriguez y a su familia por el video descontextualizado. James si le dio la mano a Antonella, la hija del Presidente Petro, no la escuchó.

No se puede politizar la selección.

😳!que la camiseta, que la mala cara de los… — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) June 5, 2026

Lo cierto es que este hecho ha generado gran revuelo, previo al gran viaje de la ‘tricolor’ que se prepara para representar al país en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.