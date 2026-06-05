Carlos Antonio Vélez sorprendió por su opinión a polémico video de James Rodríguez: “es hilar muy delgadito”

James Rodríguez fue uno de los grandes protagonistas del mundo del fútbol en Colombia durante el pasado 4 de mayo. La ‘tricolor’ se despidió del país, para apuntar rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Ante de este torneo, el equipo ‘tricolor’ protagonizó un acto protocolar en compañía del Gobierno Nacional. En una pequeña ceremonia desde Comando Aéreo de Transporte Militar, el combinado ‘cafetero’ recibió la bandera como simbolo patrio de manos de Gustavo Petro.

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Este acto generó gran revuelo. Sin embargo, la mayoría de los ‘flashes’ y las opiniones se dirigieron hacia James Rodríguez y un polémico gesto que tuvo con Antonella Petro, hija del mandatario.

Carlos Antonio Vélez sorprendió por su opinión a polémico video de James Rodríguez

En medio de un contexto político y deportivo candente, James Rodríguez recibió duros señalamientos en redes sociales el pasado jueves. Esto ocurrió por un polémico gesto del ’10’ de la selección con Antonella Petro.

Durante el acto de despedida de la selección Colombia antes de dirigirse al Mundial de 2026, esta joven le pidió una foto al astro.

Lo que dejó a varios sorprendidos fue el hecho de que James pasó de largo, y no respondió a la petición de la hija del mandatario.

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Para muchos esto fue un gesto carente de educación, por lo que algunos hinchas aprovecharon para criticar esta actitud del mediocampista.

⚠️🇨🇴 Hay una GRAN POLÉMICA en Colombia porque James Rodríguez habría IGNORADO un pedido de foto de parte de la HIJA DEL PRESIDENTE. pic.twitter.com/tcvM4kjvTw — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 5, 2026

A pesar de los fuertes ataques hacia la imagen del jugador, otros salieron en su defensa, y aseguraron que el jugador en realidad no escuchó a la joven, y que por eso pasó de largo.

Increíble lo que pasa en Colombia.

Amenazaron a James Rodriguez y a su familia por el video descontextualizado. James si le dio la mano a Antonella, la hija del Presidente Petro, no la escuchó.

No se puede politizar la selección.

😳!que la camiseta, que la mala cara de los… — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) June 5, 2026

Uno de ellos, para sorpresa de muchos, fue Carlos Antonio Vélez, periodista que se ha caracterizado por ser muy crítico con James en los últimos años.

Esta figura del periodismo deportivo aseguró que James no escuchó, y que de hecho, le parece “hilar muy delgadito” apuntar en contra del jugador por lo sucedido en el video.

“Tengo que decirlo porque la verdad me hace libre (…) Le dio la mano a una jovencita y siguió porque estaban pasando rápido (…), No oyó, no escuchó, porque es muy fácil, van a decir ‘¿Y usted puede demostrar que no escuchó?’ ¿Y ustedes me pueden demostrar a mí que si escuchó? Pero eso es hilar muy delgadito” sentenció Vélez.