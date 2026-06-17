El premio especial que tendrá James Rodríguez en la Copa Mundial de la FIFA 2026: solo para para 3 jugadores

James Rodríguez se prepara para ser una de las grandes figuras de esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Este astro liderará la participación de Colombia con su experiencia y su gran talento sobre la cancha.

El colombiano debutará este mismo 17 de junio, en un partido que estará imperdible entre la ‘tricolor’ y Uzbekistán. Rodríguez buscará dar lo mejor de si, y de hecho, tendrá una distinción

El ’10’ de la ‘tricolor’ tendrá un detalle que lo diferenciará de todos sus compañeros en la cancha, y aquí les contamos cuál es.

El premio especial que tendrá James Rodríguez en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para nadie es un secreto que, James Rodríguez ha sido uno de los jugadores más destacados en la historia de la Copa Mundial de la FIFA. Esta estrella participó en 2014 y 2018, y de hecho, en la primera de ellas resaltó como la gran figura.

En Brasil 2014, James logró llevar a la ‘tricolor’ hasta su mejor participación histórica. Rodríguez anotó un total de 6 goles que le permitió coronarse como el máximo goleador del torneo.

James destacó en este torneo, y de hecho, en la actualidad, recibirá un gran premio gracias a aquella participación.

Durante el partido entre Francia y Senegal durante el pasado 16 de junio, se reveló que Kylian Mbappé tenía un parche especial en su camiseta.

Este estaba en la manga derecha, y era una bota dorada, para conmemorar su premio como máximo goleador del 2022.

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Esta distinción iría para todos los jugadores que lograron este premio, y de hecho, solo lo tendrían 3 jugadores en esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estos serían: Harry Kane, Kylian Mbappé y James Rodríguez, por lo que se trata de una distinción bastante especial.

⭐⚽ Alerta de nuevo parche



La camiseta de Francia 🇫🇷 de Kylian Mbappé tendrá una insignia especial por hacer sido bota de oro (máximo goleador) de una Copa del Mundo. pic.twitter.com/9ZEwQSr5lz — Marca de Gol (@marcadegol) June 16, 2026

Sin lugar a dudas, este debut de Rodríguez en la edición de 2026 del torneo será imperdible, en un choque que tendrá lugar este 17 de junio.

Si no se lo quiere perder, les contamos que el partido está pautado para dar inicio sobre las 9:00 p.m. de Colombia.

Podrá sintonizarlo en las señales de Gol Caracol, Canal RCN, DSports, Disney+ y con más pasion y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva y AS.