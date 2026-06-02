¿Dónde ver los partidos de Colombia en Bogotá? Habrá pantallas gigantes para el Mundial 2026

Colombia se prepara para vivir toda la emoción del Mundial de 2026. La ‘tricolor’ representará al país en esta histórica justa, y miles de personas están preparados para demostrar su pasión por el balompié en esta gran cita.

El gran debut de los ‘cafeteros’ será el próximo 17 de junio. Sin embargo, desde ya se empieza a vivir la emoción por este gran torneo, para disfrutar lo que serán todos sus partidos.

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Si usted es uno de los que no quiere perderse ni un detalle de la participación de Colombia en este torneo, les contamos que hay varias opciones para ver estos encuentros. De hecho, en Bogotá habrá pantallas gigantes con las transmisiones, y aquí les contamos donde serán estos puntos.

Así puede ver a la Selección Colombia en pantalla gigante en Bogotá

Después de 8 años, la ‘Sele’ vuelve a disputar una nueva Copa del Mundo, y la emoción es total. El equipo ‘cafetero’ jugará este torneo con el objetivo de demostrar su potencial, y dejar al país en lo más alto.

Claramente, la emoción del público es total, y de hecho, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo contará con apoyo en cada una de las ciudades en las que jugará sus partidos, pero también desde Colombia.

Miles de personas se reunirán para ver los partidos del combinado ‘tricolor’, y de hecho, Bogotá será uno de los puntos estratégicos para disfrutar de la acción con pantalla gigante incluida.

Según reveló el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, habrá 2 puntos en los que los fanáticos podrán disfrutar de los ‘fan zone’, con pantalla gigante en Bogotá.

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Estos serán en: Parque El Tunal (Tunjuelito), y en Fontanar del Río, en la localidad de Suba, donde miles de fanáticos podrán reunirse para ver a Colombia.

Les recordamos que el calendario de la ‘tricolor’ para el Mundial de 2026 es el siguiente:

Colombia vs Uzbekistán – 17 de junio

Colombia vs República Democrática del Congo – 23 de junio

Colombia vs Portugal – 27 de junio

🚨 Las FanZone de la Selección Colombia 🇨🇴 que tendrán pantallas gigantes, música en vivo, experiencias y gastronomía serán en:



🟡 BOGOTÁ:

-Parque Fontanar del Río

-Parque El Tunal

🔵 MEDELLÍN:

-Coliseo Iván De Bedout

🔴 CALI:

-Parque La Retreta

🟡 BARRANQUILLA:

-Malecón Del Río… pic.twitter.com/OhPGE2gFVP — Pipe Sierra (@PSierraR) May 21, 2026

Esta experiencia también estará presente en otras ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla o Bucaramanga.

Indudablemente el Mundial de 2026 se vivirá por todo lo alto, y Colombia será uno de los puntos protagonistas.