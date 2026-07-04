Esta es la razón por la que James Rodríguez salió del partido vs Ghana: ¿Lesión o decisión técnica?
James Rodríguez no pudo completar el partido ante Ghana, y de hecho, fue sustituido en una etapa temprana del encuentro.
James Rodríguez no pudo completar el partido ante Ghana, y de hecho, fue sustituido en una etapa temprana del encuentro.
La Selección Colombia logró un histórico triunfo el pasado 3 de julio en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con James Rodríguez y varias de sus figuras. El equipo ‘tricolor’ fue capaz de vencer de forma notable a Ghana en los dieciseisavos de final.
Los dirigidos por Néstor Lorenzo se impusieron desde temprano en el partido, gracias a un triunfo clave decisivo por parte Jhon Arias.
El equipo colombiano logró mantener el 1-0 y consiguió una clasificación clave. Sin embargo, hubo un elemento que sorprendió e incluso preocupó a varios hinchas del combinado ‘tricolor’.
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James Rodríguez fue sustituido por Richard Ríos, apenas a los 45 minutos del encuentro. Frente a esto ya hubo explicación, y aquí les contamos la razón de este cambio.
Sin lugar a dudas, James Rodríguez ha sido una de las figuras más importantes de Colombia en esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Si bien el astro no ha estado a su mejor nivel, ha podido aportar gracias a su liderazgo y calma en cancha.
Rodríguez, como capitán de la ‘tricolor’, volvió a decir presente en la cancha frente a Ghana en los dieciseisavos de final. El mediocampista jugó este encuentro, aunque, tuvo que salir apenas terminó la primera parte.
Esto preocupó a muchos, aunque, ya hay una respuesta a esta salida rápida del astro de la cancha, en un partido que era definitorio para la ‘tricolor’.
A la salida del estadio, James Rodríguez conversó con DSports, y explicó que esta modificación se debió a un virus gripal que ha afectado su salud en los últimos días, y que evitó que llegara en óptima forma.
“En estas instancias hay que ganar como sea”.— Alfonso Hernández (@AlfonsoH) July 4, 2026
“Hay un virus duro, yo estuve así”.
James Rodríguez 🇨🇴 , que da a entender el motivo de su salida en el segundo tiempo frente a Ghana. pic.twitter.com/8abhjE3zIa
Este asunto habría afectado a varios de los jugadores de la ‘tricolor’, aunque Rodríguez aseguró que todos los miembros del plantel estaban contentos por este triunfo.
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James deberá volver a ponerse en forma para el partido del próximo martes, en el que Colombia se medirá al combinado de Suiza, en los octavos de final.
La ‘tricolor’ buscará volver a poner a punto a sus jugadores en vistas de este encuentro, mientras también estudia la condición de Jhon Córdoba, quien debió salir del partido por una lesión muscular en los primeros partidos ante Ghana.
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