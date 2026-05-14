Colombia vs Costa Rica en Bogotá cambió de fecha: este es el motivo y el nuevo día

La Selección Colombia disputará próximamente un partido en Bogotá frente a todo su público. El equipo ‘tricolor’ jugará frente a Costa Rica, antes de dirigirse al Mundial de 2026, donde sueña con llevarse la corona.

El equipo de Néstor Lorenzo se medirá a su contrincante de CONCACAF en un partido amistoso, y lo hará en el estadio Nemesio Camacho El Campín, frente a todos los amantes del fútbol en la capital.

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La boletería para este partido salió hoy, aunque, en la última hora, la Selección Colombia confirmó que el partido cambia de fecha, y aquí les contamos el nuevo día y el motivo del cambio.

La Selección Colombia cambió el día de su partido ante Costa Rica

La emoción del público bogotano por poder ver a la Selección Colombia es total. El equipo ‘cafetero’ disputará el Mundial de 2026, pero, antes jugará un amistoso de despedida frente a Costa Rica.

El partido se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por lo que la ‘tricolor’ volverá a Bogotá después de años de disputar sus encuentros en Barranquilla por eliminatorias.

Inicialmente este partido estaba pautado para el próximo 28 de mayo. Sin embargo, esta fecha fue modificada hace pocos minutos por parte de la ‘tricolor’.

A través de un comunicado oficial, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que el partido ahora se llevará a cabo el 1 de junio a las 6:00 p.m. Esto con motivo de las elecciones presidenciales que tendrán lugar en el país el 31 de mayo.

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Frente a esto, se espera que el apoyo de la hinchada sea total, y los fanáticos asistan para despedir a Colombia rumbo al Mundial de 2026.

Precios de la boletería

En caso de que desee asistir a este encuentro, les contamos que la boletería se abrirá el próximo 19 de mayo para general. No obstante, quienes sean clientes Bancolombia podrán comprar los días 14 y 15 de mayo, con 2 preventas.

Los precios totales son los siguientes:

Occidental: $490.000 + $70.000 de servicio

Oriental central: $390.000 + $56.000 de servicio

Oriental Lateral: $270.000 + $39.000 de servicio

Norte y sur: $85.000 + $13.000 de servicio

Cabe recordar que el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 está pautado para el próximo 17 de mayo, cuando se mida a Uzbekistán.