Francia reveló su lista final de convocados para el Mundial 2026: estrella del Real Madrid se pierde el torneo
Francia afrontará el Mundial desde el 16 de junio en un grupo donde se medirá a los combinados de Senegal, Irak y Noruega.
Francia afrontará el Mundial desde el 16 de junio en un grupo donde se medirá a los combinados de Senegal, Irak y Noruega.
El Mundial 2026 vivirá una cantidad enorme de emociones en muy pocas semanas. Este icónico torneo se prepara para encantar a miles de fanáticos del balompié, con combinados que sueñan con poder llevarse la corona de este deporte.
Varias de las selecciones generaron emociones durante este 14 de mayo, luego de que revelaran su prelista, e incluso otros su lista completa de convocados para el torneo.
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Una de las selecciones que confirmó sus elegidos para el torneo es Francia. ‘Les Blues’ dirigidos por Didier Deschamps completaron su lista de 26 convocados, y hubo grandes ausencias.
A través de un video publicado en sus redes sociales, la selección de Francia confirmó a sus convocados para el Mundial de 2026. El combinado francés sueña con poder llevarse ese trofeo nuevamente, luego de su última conquista en 2018.
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Esta lista está llena de nombres destacados, liderada por supuesto, por Kylian Mbappé, la estrella del fútbol mundial. La convocatoria se presenta de la siguiente manera:
Arqueros:
Defensas:
Mediocampistas:
Delanteros:
Esta lista está llena de talentos increíbles. Sin embargo, también hay grandes ausencias inesperadas. Eduardo Camavinga, Khephrem Thuram o Randal Kolo Muani son solo algunos de ellos.
Claramente la del mediocampista del Real Madrid es la más llamativa, aunque se responde por su poca continuidad en el club blanco.
Por el momento Francia reunirá a sus elegidos y empezará a prepararse para este histórico torneo. Cabe recordar que el gran debut de ‘Les Blues’ está pautado para el próximo 16 de junio, cuando se mida a Senegal.
Antes de esto, los gallos tendrán amistosos frente a Costa de Marfil e Irlanda del Norte, como preparación para el histórico torneo.