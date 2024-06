Barra de Millonarios está inspirada en una canción de Los Caligaris: suena en El Campín

Los hinchas de fútbol acostumbran demostrarle su apoyo a los equipos por medio de pancartas o cantos durante los partidos. Para estos últimos, es común que se inspiren en canciones ya conocidas, utilizando la melodía y ajustando la letra.

Este es el caso de ‘Dale alegría a mi corazón’, canción de Fito Paéz, interpretada en los estadios de Argentina bajo el nombre de ‘La Libertadores es mi obsesión’. Incluso, el mismo Páez interpretó esta versión para promocionar la segunda final de la Copa Libertadores 2018 entre River Plate y Boca Juniors.

En Colombia, la hinchada de Millonarios no se queda atrás, dos de sus barras más conocidas son adaptaciones de famosas canciones. Por ejemplo, ‘No me arrepiento de este amor’, un cover realizado por Attaque 77. Esta barra también fue apropiada por diferentes equipos a nivel latinoamérica, como el Alianza Lima, de Perú.

También, los embajadores versionaron ‘Kilómetros’, una de las canciones más populares de Los Caligaris. A continuación, le compartimos la letra de la barra y la de la canción original.

‘Esta es la herencia que me dejó papá’: barra de Millonarios inspirada en canción de Los Caligaris

¡Lalalalalalaaa! Siempre que te veo en el Nemesio o en provincia yo te aliento. Nunca supe ni por qué, ni en qué momento Millonarios me robó el sentimiento. Tan buenos momentos, nos hicieron gigantes con el tiempo. No soy rojo, no me gusta la amargura. Yo soy de MIllonarios, qué locura.

Tantos amigos, tanta cerveza, tanto aguante y tanta fiesta. Las razones que me hacen alentar. No es por los títulos, que yo soy de Millos, esta es la herencia que me dejó papá. Hay tanto amor que no se puede explicar, pero antes muerto que dejar de alentar. Yo soy de Millos, yo soy de Bogotá.

Le puede interesar: 5 jugadores de Millonarios que terminan su contrato en junio, ¿no regresan al equipo?

Letra completa de Kilómetros, canción de Los Caligaris

Damas, niños y caballeros, tengan ustedes muy pero muy buenas noches, sean bienvenidos al mundo de la música. El circo y la alegría, desde Córdoba capital. Después de tantos kilómetros recorridos llegan los Caligaris.

Cada vez que pienso hoy me doy cuenta donde estoy y entiendo menos, nunca supe bien por qué ni en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento. Tan buenos momentos, tanto andar como el Quijote contra el viento, tanto miedo de vivir en la aventura, de tratar de ser feliz con mi locura.

Tantos amigos, tantas cervezas, tantos bagartos, tantas princesas. Las razones que me hacen aguantar. Tantos kilómetros yo recorrí por vos, será que todavía me haces feliz. Hay tantas cosas que se pueden complicar, pero antes muerto que dejar de soñar.

Si sigo comiendo pizza, me voy a transformar en tortuga ninja, lo mismo son cien mil que poca gente. Lo importante es transmitir lo que se siente.

Tantos comentarios, tantas vueltas que se dan, tanto escenario, tantas cosas salen mal pero se aguantan. Es mejor hacerlo mal que no hacer nada, solo se aprende metiendo la pata. Tanto laburo, tan poca plata. Que hay gente que nunca va a entender por qué.

Tantos kilómetros yo recorrí por vos, será que todavía me haces feliz. Hay tantas cosas que se pueden complicar, pero antes muerto que dejar de soñar. Y nos despedimos, hasta la próxima. Continuamos nuestro viaje que nos llevará a quién sabe dónde ¡Muchas gracias, y hasta pronto!