Figura de Colombia se descarta para el Mundial 2026: “No estoy en buen momento”

El panorama de la delantera en la Selección Colombia sigue generando debate a pocos meses del Mundial 2026, y uno de los nombres que ya no aparece en la discusión es el de Miguel Ángel Borja. El propio atacante dejó clara su postura y reconoció que su presencia en la cita mundialista luce cada vez más lejana.

Actualmente, el delantero cordobés milita en el Al Wasl Football Club, equipo al que llegó a comienzos de 2026 tras cerrar su etapa con River Plate. Su salida del fútbol sudamericano se dio luego de un rendimiento irregular y de negociaciones fallidas con el Cruz Azul, que finalmente no se concretaron. Este cambio de liga también influyó en su visibilidad dentro del radar del cuerpo técnico.

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Borja se descarta para el Mundial de la FIFA 2026

Durante una entrevista radial, Borja habló sin rodeos sobre su situación actual y la posibilidad de regresar a la Tricolor. “Hay que ser realistas. Yo creo que a la Selección Colombia tienen que ir, la palabra lo dice, los mejores, los que estén en su mejor momento. Yo no considero que esté en un buen momento, hay que aceptarlo, uno no puede escaparse de la realidad”, indicó.

Con esa declaración, el atacante reconoció que su nivel reciente no compite con el de otros delanteros que hoy pelean por un lugar. Aun así, dejó claro que seguirá pendiente del equipo nacional y apoyará desde fuera. “Voy a estar con ese deseo de que a la Selección Colombia le vaya bien y voy a estar ahí, ya tengo todo programado”.

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¿Quiénes suenan para reemplazar a Borja en el Mundial de la FIFA 2026?

Mientras tanto, el técnico Néstor Lorenzo continúa evaluando alternativas en ataque. En la última fecha FIFA, Colombia enfrentó a Croacia y Francia en partidos amistosos, y el entrenador apostó por Rafael Santos Borré y Luis Javier Suárez como principales opciones ofensivas.

Sin embargo, la competencia sigue abierta. Nombres como Jhon Durán y Juan Camilo Hernández también se mantienen en la órbita del combinado nacional, lo que mantiene viva la discusión sobre quiénes integrarán la lista definitiva.

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El rendimiento en clubes será determinante en los próximos meses. La regularidad, los goles y el momento individual marcarán la diferencia en una convocatoria que aún no se define por completo. Mientras tanto, la ausencia de Borja empieza a asumirse como un hecho dentro del entorno de la Selección Colombia, en medio de una renovación ofensiva que apunta hacia nuevas figuras.