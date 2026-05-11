Presentan la lista de preseleccionados a la Selección Colombia para el Mundial 2026 ¿Va Dayro?
Ellos serían los jugadores convocados para ser parte de la Selección Colombia en el Mundial de la FIFA 2026.
Ellos serían los jugadores convocados para ser parte de la Selección Colombia en el Mundial de la FIFA 2026.
El técnico de la Selección Colombia ya presentó ante la FIFA el listado de los que serían los primeros 20 convocados para ser parte de la tricolor en la Copa del Mundo. Aunque este no sería el definitivo, sí daría muchas pistas de quiénes serían los jugadores que podrían participar de este torneo para el que falta tan solo un mes.
A lo largo de esta semana, los diferentes cuerpos técnicos tienen que presentar un listado en donde mencionen cuáles serían los 20 jugadores que presuntamente irían al Mundial de la FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Colombia ya pasó el listado en donde no hay muchas sorpresas, pero sí polémicas por parte de los hinchas que piden resultados positivos para este torneo.
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Según dio a conocer el diario AS Colombia, este listado se habría presentado el pasado domingo 10 de mayo del 2026, un día antes de la fecha límite. No hay muchas sorpresas con la convocatoria oficial que se presentó para los amistosos hace unas semanas.
Arqueros:
Laterales Izquierdos
Laterales derechos
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Defensas
Volantes
Volantes ofensivos
Extremos Atacantes
Centrales
Es importante mencionar que de este gran listado, solo 26 jugadores van a pasar a la convocatoria oficial de la selección Colombia. Pero el listado oficial se va a dar a conocer el próximo primero de junio del 2026 por medio de los canales oficiales de la FIFA.
Ese mismo día, se conocerá el listado oficial de todos los equipos, es decir, la forma final en la que van a quedar conformados los equipos para poder jugar en el Mundial de la FIFA 2026. De inmediato, las diferentes selecciones van a empezar a entrenar para afrontar todo lo que será el campeonato más importante del mundo.