El técnico de la Selección Colombia ya presentó ante la FIFA el listado de los que serían los primeros 20 convocados para ser parte de la tricolor en la Copa del Mundo. Aunque este no sería el definitivo, sí daría muchas pistas de quiénes serían los jugadores que podrían participar de este torneo para el que falta tan solo un mes.

A lo largo de esta semana, los diferentes cuerpos técnicos tienen que presentar un listado en donde mencionen cuáles serían los 20 jugadores que presuntamente irían al Mundial de la FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Colombia ya pasó el listado en donde no hay muchas sorpresas, pero sí polémicas por parte de los hinchas que piden resultados positivos para este torneo.

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¿Quiénes serían los convocados a la selección Colombia para el Mundial 2026?

Según dio a conocer el diario AS Colombia, este listado se habría presentado el pasado domingo 10 de mayo del 2026, un día antes de la fecha límite. No hay muchas sorpresas con la convocatoria oficial que se presentó para los amistosos hace unas semanas.

Arqueros:

Camilo Vargas

David Opsina

Álvaro Montero

Kevin Mier

Juan Castillo

Devis Vásquez

Jordan García

Laterales Izquierdos

Johan Mojica

Álvaro Angulo

Deiver Machado

Cristian Borja

Laterales derechos

Daniel Muñoz

Santiago Arias

Andrés Felipe Román

Mateo Castillo

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Defensas

Yerry Mina

Davinson Sánchez

Jhonn Lucumi

Willer Ditta

Yerson Mosquera

Carlos Cuesta

Juan Cabal

Volantes

Jefferson Lerma

Richard Ríos

Juan Camilo Portilla

Nelson Deossa

Gustavo Puerta

Kevin Castaño

Jhon Solis

Rafael Carrascal

Jorman Campuzano

Eduard Atuesta

Jorge Carrascal

Volantes ofensivos

James Rodríguez

Jhon Arias

Juan Fernando Quintero

Yaser Asprilla

Juan Manuel Rengifo

Extremos Atacantes

Luis Díaz

Carlos Andrés Gómez

Johan Carbonero

Kevin Serna

Jaminton Campaz

Marino Hinestroza

Centrales

Luis Suarez

Jhon Córdova

Dayro Moreno

Rafael Santos Borré

Juan Camilo Hernández

Es importante mencionar que de este gran listado, solo 26 jugadores van a pasar a la convocatoria oficial de la selección Colombia. Pero el listado oficial se va a dar a conocer el próximo primero de junio del 2026 por medio de los canales oficiales de la FIFA.

Ese mismo día, se conocerá el listado oficial de todos los equipos, es decir, la forma final en la que van a quedar conformados los equipos para poder jugar en el Mundial de la FIFA 2026. De inmediato, las diferentes selecciones van a empezar a entrenar para afrontar todo lo que será el campeonato más importante del mundo.