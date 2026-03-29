¿Cuándo vuelve a jugar Colombia? Este es el próximo partido de la ‘Sele’ luego de Francia

La Selección Colombia culminó sus partidos de preparación del mes de marzo de cara a la Copa del Mundo de 2026. La ‘tricolor’ se midió a dos encuentros claves frente a Croacia y Francia, para empezar a calentar motores de cara al Mundial.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo dejaron entrever algunos de los detalles tácticos que preparan para esta competencia, en la que se medirán a Uzbekistán, Portugal, y un rival que aun está por definir.

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Sin embargo, si todavía quedó con ganas de ver más del equipo ‘cafetero’, aquí les contamos cuando será su próximo partido, antes del inicio de la Copa del Mundo.

Los amistosos ante Croacia y Francia

La Selección Colombia dejó varios detalles sobre la cancha durante estos amistosos del mes de marzo. El combinado ‘tricolor’ se midió a Croacia y Francia, y reveló aspectos de lo trabajado por Néstor Lorenzo para el Mundial de 2026.

El primero de ellos fue ante el combinado croata el pasado jueves 26 de marzo, en un cotejo que presentó una dura caída por parte de Colombia frente a su rival europeo.

La ‘tricolor’ cayó con un marcador de 2-1, y demostró falta de intensidad y también de contundencia en ataque, sobre todo por parte de Luis Javier Suárez.

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El equipo de Colombia dejó bastante que desear en este encuentro, a pesar de haber picado adelante en el marcador, ante un combinado del peso de Croacia.

A pesar de esto, Colombia ha mantenido el optimismo, y así lo hizo hasta este día domingo, en el que cerró la doble fecha frente a Francia.

La ‘tricolor’ modificó algunos detalles de su once inicial, y volvió a la cancha, esta vez frente a Francia, equipo subcampeón actual en el torneo mundial.

Luego de un choque arduo desde la cancha, el partido culminó con un marcador de 3-1, lo que cerró la fecha FIFA de marzo para ambos equipos.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Luego de estos partidos, la Selección Colombia tiene 2 partidos más antes de entrar en la participación del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

El primero de ellos será el 29 de mayo, en el marco de la despedida de la ‘tricolor’ frente a su afición, desde el estadio Nemesio Camacho El Campín, cuando se medirá a Costa Rica.

Luego de esto, el siguiente choque será el 7 de junio frente a Jordania desde California. Una vez culminados estos dos partidos, Colombia se centrará en la Copa del Mundo, cuyo inicio para la ‘sele’ será el 17 del mismo mes ante Uzbekistán.