Únicos equipos que la Selección Colombia nunca ha podido vencer en un Mundial: lista sorprende

La selección Colombia protagonizó momentos históricos en las Copas del Mundo, consiguió triunfos inolvidables y dejó actuaciones que todavía emocionan a los aficionados. Sin embargo, varios rivales se convirtieron en auténticas pesadillas para la Tricolor, al punto de impedirle celebrar siquiera una victoria en los enfrentamientos mundialistas.

A lo largo de sus seis participaciones, el combinado nacional acumuló cuentas pendientes contra selecciones que marcaron capítulos dolorosos en la historia del fútbol colombiano. Uno de los casos más recordados corresponde a Inglaterra. El cuadro europeo enfrentó dos veces a Colombia y nunca perdió.

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Únicos equipos que la Selección Colombia nunca ha podido vencer en un Mundial

El primer antecedente ocurrió en Francia 1998, cuando los ingleses ganaron 2-0 y dejaron fuera del torneo al equipo cafetero. Ese encuentro también quedó inmortalizado por la imagen de David Beckham intercambiando camiseta con Carlos “El Pibe” Valderrama.

Veinte años después, ambos volvieron a cruzarse en Rusia 2018, esta vez en octavos de final. Yerry Mina rescató un empate agónico en el último minuto, pero Inglaterra terminó celebrando en la tanda de penales tras imponerse 4-3.

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Rumania integra otra lista negra para Colombia en los mundiales. Aunque hoy atraviesa un presente distante de la élite internacional, durante los años noventa se consolidó como una selección temible. En Estados Unidos 1994 derrotó 3-1 a la Tricolor con una actuación brillante de Gheorghe Hagi, autor de uno de los goles más recordados de aquella Copa del Mundo. Cuatro años más tarde, en Francia 1998, volvió a superar al conjunto colombiano por 1-0 en el debut de ambos equipos.

La extinta Yugoslavia también figura entre los rivales que jamás cedieron frente a Colombia. En Chile 1962, los europeos firmaron la mayor goleada sufrida por la Tricolor en un Mundial tras vencerla 5-0. Décadas después, en Italia 1990, repitieron victoria gracias a un ajustado 1-0 con anotación de Davor Jozic.

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Otro seleccionado que mantiene ventaja sobre Colombia es Japón. Aunque la Tricolor goleó 4-1 a los asiáticos en Brasil 2014 con una brillante presentación de James Rodríguez y Jackson Martínez, el historial general en los mundiales quedó equilibrado tras la derrota 2-1 sufrida en Rusia 2018. Ese partido quedó condicionado desde el inicio por la expulsión de Carlos Sánchez y el penal convertido por Shinji Kagawa. Juan Fernando Quintero empató parcialmente, pero Japón terminó inclinando el marcador a su favor.

Uruguay también supo complicar históricamente a Colombia en los mundiales. Los charrúas vencieron a la Tricolor en el debut cafetero en Chile 1962, aunque décadas después Colombia logró tomarse revancha en Brasil 2014 con el inolvidable triunfo 2-0 en el Maracaná gracias al doblete de James Rodríguez.