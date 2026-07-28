¿A los golpes? Jhon Durán habría filtrado la verdad de su grave altercado en la Selección Colombia

Jhon Jáder Durán se convirtió en noticia este 28 de julio en el mundo del fútbol en Colombia. El reconocido atacante ha estado envuelto en una polémica que revelaría la razón de su ausencia en la ‘tricolor’.

Aunque el talento de este jugador ha quedado claro en varias ocasiones, Durán no volvió a formar parte de la Selección Colombia desde el 6 de junio del 2025 en un choque ante Perú.

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La ausencia de este delantero tendría varias razones, incluido un supuesto altercado en el que acabó a los golpes en el vestuario de la Selección Colombia. Esto fue desmentido, aunque el propio Jhon Durán habría revelado la verdad al respecto.

Jhon Durán habría revelado su altercado en la Selección Colombia

La figura de Jhon Jáder Durán ha sido una de las más polémicas de los últimos años en el fútbol colombiano. Este atacante ha pasado por varios clubes en los últimos meses, donde no ha podido demostrar su potencial, a pesar de su joven edad.

Luego de brillar en el Aston Villa, varios especialistas apuntaban a que sería el próximo delantero de la Selección Colombia. No obstante, después de distintas convocatorias, Durán se perdió del panorama, e incluso se ausentó de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La razón directa habría respondido a su bajo momento de forma. No obstante, el propio jugador habría filtrado el altercado que lo alejó del combinado nacional.

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En una entrevista para ‘Un Break’, Alberto Suárez, entrenador de Envigado aseguró haber hablado con Jhon Jáder Durán sobre el tema.

Suárez asegura que Durán le negó que este tema fuera cierto, pero también le dijo: “Es cierto que yo agarré a un compañero haciendole un reclamo, y el profe me agarró por detrás. Pero yo no sabía que era el profe y yo abrí los brazos para quitármelo de encima porque no me sentía bien de que me agarrara y era el profe, y claro el profe se cayó”.

Claramente esto genera gran revuelo, al revelar que este incidente si habría ocurrido. Aun así, el propio Durán no se ha referido a esto públicamente.

Por su parte, el cuerpo técnico de la Selección Colombia aseguró antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que cuentan con Durán, por lo que esperarían que mejore su forma de cara a próximos llamados.