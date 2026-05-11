FIFA confirma parche especial en el Mundial 2026 para Luis Díaz y otras estrellas ¿De qué se trata?

A menos de un mes del inicio de la Copa del Mundo de 2026, la FIFA acelera la presentación de cambios con los que busca mantener el impacto global del torneo más visto del planeta. El organismo no solo amplió el formato a 48 selecciones y 104 partidos, también prepara nuevas estrategias comerciales y visuales para conectar con las nuevas generaciones de aficionados.

¿En qué consiste el parche que usarán algunos jugadores durante el Mundial 2026?

Entre las novedades que más expectativa generan aparece un detalle inédito en las camisetas de los futbolistas. Los jugadores que disputen por primera vez un Mundial lucirán un parche especial que los identificará como debutantes durante su estreno en la competencia. La iniciativa, inspirada en las grandes ligas deportivas de Estados Unidos, pretende destacar a las nuevas figuras que vivirán su primera experiencia mundialista.

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La FIFA confirmó la novedad dentro del anuncio oficial sobre su nueva alianza con Fanatics, compañía que reemplazará a Panini como encargada de los artículos coleccionables a partir de 2031. En ese comunicado, el organismo explicó: “Un ejemplo de las innovaciones de producto que se ofrecerán a los aficionados en el marco de esta nueva colaboración es el codiciado programa de parches de camisetas de jugadores, que incluye parches de debut, y que se incorporará a las tarjetas coleccionables de fútbol a partir de 2031″.

La medida convertirá a varios futbolistas en protagonistas desde el arranque del certamen. Entre los nombres más destacados aparecen Luis Díaz, Lamine Yamal, Michael Olise y Erling Haaland, quienes afrontarán su primera Copa del Mundo en un torneo que marcará un antes y un después por su nuevo formato y dimensión comercial.

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🏆‼️ Los futbolistas que estén disputando el PRIMER MUNDIAL de su carrera llevarán un PARCHE ESPECIAL en la camiseta.



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¿Quiénes de la Selección Colombia jugarían con este parche en el Mundial 2026?

En el caso de la selección Colombia, varios integrantes del plantel recibirán ese reconocimiento especial. Luis Díaz estrenaría el parche en el compromiso frente a Uzbekistán, programado para el 17 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Junto al extremo guajiro también aparecen otros futbolistas de la Tricolor que todavía no disputan un Mundial, como Richard Ríos, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Jhon Arias y Luis Javier Suárez.

El Mundial 2026 arrancará oficialmente el 11 de junio con el duelo inaugural entre México y Sudáfrica. La ceremonia de apertura incluirá un espectáculo musical de alto perfil con artistas latinoamericanos e internacionales como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

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Estados Unidos y Canadá también tendrán eventos musicales en sus primeros partidos, aunque el show principal se concentrará en el Estadio Azteca, escenario histórico que volverá a ocupar el centro de atención del fútbol mundial.