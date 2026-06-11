Calendario COMPLETO de la fase de grupos del Mundial 2026: partidos, días y horarios en Colombia

El calendario completo del Mundial de 2026 llega por todo lo alto para encantar a los amantes del fútbol. Miles de fanáticos se preparan para vivir un mes a puro balompié, con las mejores figuras del deportes desde México, Estados Unidos y Canadá.

El calendario prepara días llenos de fútbol, con hasta 4 partidos en un mismo día para vivir la emoción de este deporte de principio a fin.

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Si usted es uno de los fanáticos que no se quiere perder ni un detalle de lo que será este torneo, aquí les tenemos TODO el calendario de la fase de grupos, con horarios, días, partidos y más.

Calendario completo del Mundial 2026

Para que no se pierda ni una sola emoción de lo que serán los 104 partidos del Mundial 2026, aquí les tenemos la programación completa de este torneo.

Aquí tienes el calendario actualizado, sin el guion al inicio de cada partido:

Grupo A:

México vs Sudáfrica – 11 de junio – 2:00 p.m.

Corea del Sur vs República Checa – 11 de junio – 9:00 p.m.

República Checa vs Sudáfrica – 18 de junio – 11:00 a.m.

México vs Corea del Sur – 18 de junio – 8:00 p.m.

República Checa vs México – 24 de junio – 8:00 p.m.

Sudáfrica vs Corea del Sur – 24 de junio – 8:00 p.m.

Grupo B:

Canadá vs Bosnia-Herzegovina – 12 de junio – 2:00 p.m.

Catar vs Suiza – 13 de junio – 2:00 p.m.

Suiza vs Bosnia-Herzegovina – 18 de junio – 2:00 p.m.

Canadá vs Catar – 18 de junio – 5:00 p.m.

Suiza vs Canadá – 24 de junio – 2:00 p.m.

Bosnia-Herzegovina vs Catar – 24 de junio – 2:00 p.m.

Grupo C:

Brasil vs Marruecos – 13 de junio – 5:00 p.m.

Haití vs Escocia – 13 de junio – 8:00 p.m.

Escocia vs Marruecos – 19 de junio – 5:00 p.m.

Brasil vs Haití – 19 de junio – 8:00 p.m.

Escocia vs Brasil – 24 de junio – 5:00 p.m.

Marruecos vs Haití – 24 de junio – 5:00 p.m.

Grupo D:

Estados Unidos vs Paraguay – 12 de junio – 8:00 p.m.

Australia vs Turquía – 13 de junio – 11:00 p.m.

Estados Unidos vs Australia – 19 de junio – 2:00 p.m.

Turquía vs Paraguay – 19 de junio – 11:00 p.m.

Turquía vs Estados Unidos – 25 de junio – 9:00 p.m.

Paraguay vs Australia – 25 de junio – 9:00 p.m.

Grupo E

Alemania vs Curazao – 14 de junio – 12:00 p.m.

Costa de Marfil vs Ecuador – 14 de junio – 6:00 p.m.

Alemania vs Costa de Marfil – 20 de junio – 3:00 p.m.

Ecuador vs Curazao – 20 de junio – 7:00 p.m.

Curazao vs Costa de Marfil – 25 de junio – 3:00 p.m.

Ecuador vs Alemania – 25 de junio – 3:00 p.m.

Grupo F

Países Bajos vs Japón – 14 de junio – 3:00 p.m.

Suecia vs Túnez – 14 de junio – 9:00 p.m.

Países Bajos vs Suecia – 20 de junio – 2:00 p.m.

Túnez vs Japón – 20 de junio – 11:00 p.m.

Japón vs Suecia – 25 de junio – 6:00 p.m.

Túnez vs Países Bajos – 25 de junio – 6:00 p.m.

Grupo G

Bélgica vs Egipto – 15 de junio – 2:00 p.m.

Irán vs Nueva Zelanda – 15 de junio – 8:00 p.m.

Bélgica vs Irán – 21 de junio – 2:00 p.m.

Nueva Zelanda vs Egipto – 21 de junio – 8:00 p.m.

Egipto vs Irán – 26 de junio – 10:00 p.m.

Nueva Zelanda vs Bélgica – 26 de junio – 10:00 p.m.

Grupo H

España vs Cabo Verde – 15 de junio – 11:00 a.m.

Arabia Saudita vs Uruguay – 15 de junio – 5:00 p.m.

España vs Arabia Saudita – 21 de junio – 11:00 a.m.

Uruguay vs Cabo Verde – 21 de junio – 5:00 p.m.

Cabo Verde vs Arabia Saudita – 26 de junio – 7:00 p.m.

Uruguay vs España – 26 de junio – 7:00 p.m.

Grupo I

Francia vs Senegal – 16 de junio – 2:00 p.m.

Irak vs Noruega – 16 de junio – 5:00 p.m.

Francia vs Irak – 22 de junio – 4:00 p.m.

Noruega vs Senegal – 22 de junio – 7:00 p.m.

Noruega vs Francia – 26 de junio – 2:00 p.m.

Senegal vs Irak – 26 de junio – 2:00 p.m.

Grupo J

Argentina vs Argelia – 16 de junio – 8:00 p.m.

Austria vs Jordania – 16 de junio – 11:00 p.m.

Argentina vs Austria – 22 de junio – 12:00 p.m.

Jordania vs Argelia – 22 de junio – 10:00 p.m.

Argelia vs Austria – 27 de junio – 9:00 p.m.

Jordania vs Argentina – 27 de junio – 9:00 p.m.

Grupo K

Portugal vs RD Congo – 17 de junio – 12:00 m.

Uzbekistán vs Colombia – 17 de junio – 9:00 p.m.

Portugal vs Uzbekistán – 23 de junio – 12:00 p.m.

Colombia vs RD Congo – 23 de junio – 9:00 p.m.

Colombia vs Portugal – 27 de junio – 6:30 p.m.

RD Congo vs Uzbekistán – 27 de junio – 6:30 p.m.

Grupo L

Inglaterra vs Croacia – 17 de junio – 3:00 p.m.

Ghana vs Panamá – 17 de junio – 6:00 p.m.

Inglaterra vs Ghana – 23 de junio – 3:00 p.m.

Panamá vs Croacia – 23 de junio – 6:00 p.m.

Panamá vs Inglaterra – 27 de junio – 4:00 p.m.

Croacia vs Ghana – 27 de junio – 4:00 p.m.

¿Dónde ver EN VIVO todos los partidos del calendario del Mundial 2026?

Si quiere ver todos los detalles de lo que serán estos partidos, les contamos que pueden disfrutarlos en el calendario del Mundial de 2026 en varias señales.

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Caracol TV, Canal RCN, WinSports y Disney+ transmitirán algunos de los partidos. Sin embargo, si quiere ver TODOS los partidos del Mundial 2026, puede hacerlo con los canales de DSports.