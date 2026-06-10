¿Cómo funciona el nuevo formato del Mundial 2026? Todo lo que debe saber antes de la gran cita

El Mundial 2026 está a nada de dar inicio. El gran comienzo de este torneo está pautado para darse en muy pocas horas, con lo que será un choque imperdible entre México y Sudáfrica por el grupo A de esta competencia.

Grandes figuras dirán presente desde esta cita histórica que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, donde se reunirán miles de fanáticos de este deporte rey.

Claramente, como sucede cada 4 años, los amantes del balompié desean disfrutar de cada detalle que prepara la Copa del Mundo. Sin embargo, esta edición de 2026 será distinta a la demás.

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De hecho, hay un cambio de formato que debe conocer, y que aquí se lo detallamos paso por paso, para que lo tenga muy en claro.

¿Cómo funciona el nuevo formato del Mundial 2026?

En los últimos años, los amantes al balompié se han acostumbrado a un formato inconfundible e icónico para los mundiales. Usualmente este torneo contaba con 32 selecciones divididas en 8 grupos de 4.

Luego de esto, se daba paso a los octavos de final con los 2 mejores de cada zona. No obstante, esto ya no será de la misma forma.

Esto se debe a que desde la FIFA decidieron ampliar este torneo, que ahora cuenta con un total de 48 equipos. Estos son divididos en 12 zonas de 4.

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Cada uno de estos equipos jugarán 3 partidos entre si, en los que clasificarán los 2 primeros. Sin embargo, habrá un añadido que antes no estaba.

A estos 2 mejores clasificados por zona, también se sumarán los 8 mejores terceros de todo el torneo. Esto sumará un total de 32 equipos clasificados.

Frente a esto, habrá una nueva fase. Aunque antes la etapa eliminatoria comenzaba con los octavos de final, ahora lo hará con los dieciseisavos.

Esta nueva fase también será a 1 partido entre cada selección, y dará un total de 16 clasificados que si avanzarán a los famosos octavos de final.

Sin lugar a dudas, la emoción es total por este torneo, y por ello, les recordamos que su gran inicio será el próximo 11 de junio, con lo que será el histórico comienzo con un partido imperdible entre los combinados de México y Sudáfrica.