Apple sorprendió al mercado tecnologíco con el lanzamiento del Iphone 18 Duo, el primer teléfono plegable en su historia. La presentación del nuevo ecosistema de productos de la compañía de Cupertino, California se convirtió rápidamente en motivo de burla en redes sociales por algunos de sus competidores.

Se trata de Samsung y Motorola quienes aprovecharon el debut de Apple en este tipo de tecnología para recordarle que ellos le llevan años luz de experiencia. Fue tal la repercusión que incluso Duolingo, la aplicación que enseña idiomas de manera online terminó metida en la conversación.

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Apple presenta su primer teléfono plegable

El Iphone 18 Duo es el primer modelo plegable de Apple, el cual fue presentado al mundo por primera vez el pasado 9 de septiembre desde el Apple Park, en Cupertino. La presentación estuvo a cargo de John Ternus, el nuevo director ejecutivo de la compañía.

La llegada de este nuevo dispositivo generó la respuesta inmediata de otros de sus competidores, quienes utilizaron sus cuentas de redes sociales para cuestionar con ironía y humor la entrada tardía de Apple en la categoría que lleva varios años de desarrollo.

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Samsung se burla del iPhone 18 Duo

La compañiá de origen japonés fue una de las primeras en reaccionar al lanzamiento del iPhone 18 Duo. A través de su cuenta de X Estados Unidos recordó que incursionó el segemento plegable hace casi una decada y dejó un mensaje conduntente: “¿Haciéndonos esperar? Bien. Estaremos por aquí, doblando de tres maneras”.

Making us wait? Fine. We’ll be over here, folding 3 ways. — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2026

La firma también publicó comentarios en los que describió la presentación como “muy familiar” y estableció una comparación con una posible continuación de Los Sims. Después, lanzó otra indirecta al preguntar a Apple cuándo terminaría de “recalentar nuestras sobras”.

Let us know when you’re done reheating our leftovers 😉 — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2026

La conversación también involucró a Duolingo debido a la similitud entre su nombre y el de la nueva propuesta de Apple. “Lo siento mucho, Duolingo. Nos copiaron también #Solidarity”, escribió la plataforma en X.

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I’m so sorry, @DuoLingo. They copied us too #Solidarity — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2026

Motorola también responde al lanzamiento del iPhone 18 Duo

Motorola México cerró la ronda de reacciones con referencias a su familia Razr. “Esa sensación al colgar, y tu Razr dice todo lo que tú no dijiste”, publicó la compañía.

La marca también apuntó a quienes recién se acercan a esta tecnología: “Algunos apenas lo están descubriendo. Nosotros lo hemos hecho aún mejor. Espera a ver nuestro próximo movimiento”.

Esa sensación al colgar y tu Razr dice todo lo que tú no dijiste. Algunos apenas lo están descubriendo. Nosotros lo hemos hecho aún mejor. Espera a ver nuestro próximo movimiento. 👀 #Razr https://t.co/HROxnqXfEL — Motorola México (@MotorolaMX) September 9, 2026

Duolingo aprovechó el nombre del nuevo iPhone

La marca añadió que el teléfono incorpora “espacio extra en la pantalla para que hagas tu lección”. Luego intensificó la campaña humorística al afirmar que Apple había “nombrado un teléfono en mi honor y lo han hecho doblarse por la mitad”.

now there’s extra screen space for you to do your lesson 😍 — Duolingo (@duolingo) September 9, 2026

Duolingo incluso bromeó con una posible vulneración de sus derechos y continuó publicando referencias al equipo. En una de ellas aseguró que el teléfono “estaba muerto” y preguntó por qué todos la llamaban. Más tarde, calificó como un “extraño feo” al supuesto “gemelo” presentado por Apple.