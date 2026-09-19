¿Qué es ‘Soda Stereo’? Este es el significado detrás del nombre de la histórica banda argentina

Soda Stereo es, sin lugar a dudas, una de las bandas más grandes y destacadas en la historia de Argentina y Sudamérica. La agrupación de Gustavo Cerati encantó a miles de fanáticos en el mundo por décadas, gracias a su estilo, y a éxitos inmortales.

Varios amantes de la banda la han seguido de manera fiel e incondicional, incluso después del triste fallecimiento de Gustavo Cerati, su legendario vocalista.

Miles de fanáticos han descubierto por años curiosidades imperdibles de la banda. Sin embargo, algo que se puede escapar para algunos es el origen del nombre de esta agrupación.

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Si usted es uno de ellos, aquí les contamos la forma en la que surgió ‘Soda Stereo’, el nombre de una de las agrupaciones más brillantes de la música internacional.

¿Qué es ‘Soda Stereo’? El significado detrás del nombre de la histórica banda

Para nadie es un secreto que el crecimiento de Soda Stereo es uno de los más grandes y notables de la historia de la música. Esta agrupación estremeció a miles de personas, gracias a su forma de presentar canciones profundas y sonidos técnicos inolvidables.

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Varias de las composiciones de este grupo se convirtieron en legado absoluto de la música, sobre todo por el peso generacional de la música sudamericana.

Soda Stereo se convirtió en una marca, pero también un nombre referente que fue repetido por miles de personas a nivel mundial. Sin embargo, algunos desconocen el verdadero origen de estas dos palabras.

Este nombre es fácilmente reconocible, pero su asociación fue creado por esta banda, casi de forma aleatoria. El origen de esta identidad surge de una ejercicio de improvisación por parte de Gustavo Cerati y Zeta Bosio.

Ambos artistas empezaron a unir palabras inventadas, con el fin de dar con el nombre de la banda que iban a crear.

Después de varios intentos, el elegido fue Soda Stereo. Este nombre se convirtió en un ícono de la música y aunque no tiene un significado en concreto, refleja la identidad de esta legendaria banda internacional.

Sin dudas, el legado de Soda Stereo es inolvidable, y así también lo fue su música por una larga cantidad de años para los amantes del rock sudamericano e internacional quienes los siguen de manera fiel.