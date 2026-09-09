Precios del Iphone 18 Pro, Pro Max y Duo en Colombia ¿Cuándo se podrán comprar?

Apple tuvo la presentación anual de su nuevo ecosistema de productos como ocurre cada septiembre. Entre las principales novedades que se hablaron desde el Apple Park de Cupertino, California en Estados Unidos, se encuentra su nueva generación de de teléfonos inteligentes, donde por primera vez en su historia, aparece un dispositivo plegable.

Los protagonistas de esta nueva generación son el Iphone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el iPhone 18 Duo. Esta nueva familia presenta avances importantes con respecto a línea del iPhone 17. Entre las principales incorporaciones se encuentra mayor rendimiento, bateria, un mejor diseño y especiales novedades en inteligencia artificial y funciones de Apple Inteligence.

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De igual manera, Apple elevó las cacpacidades de sus modelos, agregando un nuevo procesador A20 PRO, que entre otras cosas cuenta con una arquitectura de 2 nanómetros, lo que se traduce en mayor velocidad y menor consumo energético.

Las cámaras traseras cuentan con una calidad de 48 MP y ofrecen una apertura variable. La gran novedad es que cuentan con un sistema térmico diseñado para poder tener un mejor rendimiendo donde un mayor tiempo.

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La inteligencia artificial es la mayor apuesta de la nueva generación de Iphone

De acuerdo con Apple, una de las mayores apuestas de la nueva familia de sus dispositivos móviles es Apple Intelligence, el sistema de IA con el que cuenta la compañía. Este año, incoropora herramientas de productividad, creación de contenido, asistencia al dispositivo. Así mismo, se busca que la IA tenga una interacción más activa en el día a día de los usuarios, especialmente a través de Siri.

Así mismo, se espera que con esta nueva generación, los creadores de contenido amplien las posibilidades de edición y creación de imágenes con un Image Playgorund rediseñado y mejoras en Fotos, como reencuadre espacial, limpieza y extend.

Uno de los grandes avaces que también tendrá Apple Intelligence será que permitirá tener un resumen de información relevante durante las llamadas.

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Precios del Iphone 18 Pro, Pro Max y Duo en Colombia

En lo que refiere a los precios, hay que tener en cuenta factores como la Tasa Representativa del Mercado actual, los costos de importación y los impuestos nacionales. Teniendo en cuenta este aumento, el precio inicial del iPhone 18 Pro arrancaría aproximadamente en los $7.250.000 pesos colombianos.

Por otro lado el iPhone 18 Pro Max tendría un precio base de apróximadamente $7.700.000 y finalmente, el más caro de todos será el Iphone 18 Duo que llegaría al mercado nacional de apróximadamente $11.500.000 pesos colombianos. Cabe destacar que todos los precios varian dependiendo el color y la capacidad de almacenamiento que el usuario escoja.

¿Cuándo estará disponible el Iphone 18 Pro, Pro Max y Duo en Colombia?

Según información difundida por Apple, se estima que su nueva generación de dispositivos móviles se esté comercializando de manera normal en todo el mundo a partir del mes de octubre.