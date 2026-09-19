Toyota Prado TXL, Tracker Turbo y más camionetas que llegan en 2027: ¿Valen más de $100.000.000?

Las camionetas se han convertido en uno de los medios de transporte más utilizados a nivel mundial. Gracias a su tamaño, comodidad y fuerza en terreno, miles de personas han optado por comprar estos vehículos para su día a día.

En respuesta a esto, varias marcas lujosas lanzan anualmente nuevos modelos, con los que se revelan grandes novedades en términos de mecánica y tecnología.

En este 2027 no será la excepción. Varias camionetas llegarán al mercado, con una gran cantidad de innovación para el público.

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En caso de que usted sea uno de los interesados en este tipo de vehículos para el próximo año, aquí le contamos sobre 5 lanzamientos que estarán imperdibles.

Toyota Prado TXL, Tracker Turbo y más camionetas que llegan en 2027

Dentro del mundo de las camionetas varias marcas han brillado por todo lo alto. Gracias a su fama y la calidad indudable de sus capacidades, ciertas empresas se han ganado la fidelidad de varios de sus clientes en este apartado.

Toyota o Chevrolet son solo algunas de estas marcas. De hecho, ambas preparan lanzamientos imperdibles de cara al próximo 2027.

Grandes camionetas destacarán en el año que viene, sobre todo con especial énfasis en la Toyota Prado TXL, la Tracker Turbo y más que llegarán al mercado.

Puntualmente, los lanzamientos más esperados para el próximo 2027 en el apartado de las camionetas son:

Chevrolet Tracker Turbo – desde 79.990.000 pesos colombianos

GWM Haval Jolion Pro – desde 116.990.000 pesos colombianos

Renault Boreal E-Tech – desde 128.900.000 pesos colombianos

Toyota Land Cruiser Prado TX – desde 315.900.000 pesos colombianos

Toyota Land Cruiser Prado TXL – desde 408.500.000 pesos colombianos

Estas camionetas en su modelo de 2027 preparan una amplia cantidad de emociones para los amantes a los vehículos de alta gama y de gran tamaño.

Sin lugar a dudas, estos vehículos implican una gran inversión de capital monetario. No obstante, estas camionetas prometen varias versiones para su comodidad, tanto en combustión de gasolina, como en modelos eléctricos.

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Del mismo modo, estos vehículos contarán con una cantidad notable de tecnología, y un diseño interior notable que está a la altura de una camioneta de último modelo.

Mayores detalles sobre el lanzamiento de estos modelos y sus fichas técnicas pueden ser encontradas en las páginas web oficiales de las marcas destacadas.