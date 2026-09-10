iOS 27 llega al iPhone: modelos compatibles y los que se quedan por fuera ¿Cómo instalarlo?

Tras el lanzamiento de su nuevo ecosistema de dispositivos móviles, Apple ya prepara el lanzamiento oficial de iOS27, su nuevo sistema operativo, el cual se renueva anualmente. El próximo 14 de septiembre estará disponible para una amplia variedad de iPhone, aunque no todos podrán aprovechar la misma cantidad de funciones.

El anuncio se produjo durante la presentación de la nueva generación de los iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y iPhone Duo, además de los AirPods 5 y los Apple Watch Series 12 y Ultra 4. La nueva versión del sistema operativo incorpora varios cambios visuales, mejoras de rendimiento y novedades con Siri.

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Lista de iPhone compatibles con iOS 27

Apple ya confirmó que su nuevo sistema operativo mantendrá una amplia cobertura entre sus dispositivos. La actualización llegará desde iPhone 11 y posteriores. Además de, por supuesto, su nueva generación de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y iPhone Duo, que llegarán con iOS 27 instalado de fábrica.

iPhone 11.

iPhone 11 Pro.

iPhone 11 Pro Max.

iPhone SE (2.ª generación).

iPhone 12.

iPhone 12 mini.

iPhone 12 Pro.

iPhone 12 Pro Max.

iPhone 13.

iPhone 13 mini.

iPhone 13 Pro.

iPhone 13 Pro Max.

iPhone 14.

iPhone 14 Plus.

iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro Max.

iPhone SE (3.ª generación).

iPhone 15.

iPhone 15 Plus.

iPhone 15 Pro.

iPhone 15 Pro Max.

iPhone 16.

iPhone 16e.

iPhone 16 Plus.

iPhone 16 Pro.

iPhone 16 Pro Max.

iPhone 17.

iPhone 17e.

iPhone 17 Pro.

iPhone 17 Pro Max.

iPhone Air.

¿Qué modelos de iPhone se quedan sin iOS27?

Los iPhone XS, XS Max y XR continuarán fuera del programa de actualizaciones, al igual que generaciones anteriores como el iPhone X, iPhone 8, iPhone 7, iPhone SE de primera generación y las familias iPhone 6 y 5s.

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De esta manera, el iPhone 11 establece el límite de compatibilidad dentro de la línea principal de teléfonos de Apple.

Apple Intelligence tendrá restricciones en algunos modelos de iPhone

Tener acceso al nuevo iOS 27 no garantiza que su dispositivo pueda ejecutar todas sus novedades. Las funciones de Apple Intelligence seguirán reservadas para equipos con hardware compatible, que en este caso aplican desde el iPhone 15 Pro en adelante.

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Así puede instalar iOS 27 en su iPhone

Cuando Apple libere la actualización, los usuarios podrán buscarla desde Ajustes > General > Actualización de software. Allí deberán seleccionar la descarga de iOS 27 y seguir las instrucciones que aparezcan en pantalla.

También podrán activar las actualizaciones automáticas para que el iPhone gestione el proceso cuando la nueva versión esté disponible.