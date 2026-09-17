Leyenda del rock estará presente en ‘Grand Theft Auto VI’: así lo confirmó Rockstar Games

‘Grand Theft Auto VI’ es uno de los videojuegos más ansiados y esperados en la industria del ‘gaming’ en los últimos años. Esta entrega promete ser uno de los lanzamientos más grandes e innovadores de los videojuegos.

Particularmente, esta creación de Rockstar Games ha emocionado a miles de fanáticos en el mundo, quienes tienen una cuenta atrás ante el anhelo de poder disfrutar de este título.

En medio de esta expectativa, cada una de las revelaciones de este nuevo videojuego causan una cantidad notable de emoción, tanto en redes sociales como en la industria del ‘gaming’.

Más noticias: Revelan el precio de salida que tendría Grand Theft Auto VI en PC y consolas: ¿Muy caro?

De hecho, uno de los elementos que empieza a ser revelado es el ‘soundtrack’ de este videojuego, donde habrán éxitos totalmente históricos. Incluso, entre los adelantos se mostró que habrá una leyenda del rock presente, y aquí les contamos de cual se trata.

Leyenda del rock estará presente en ‘Grand Theft Auto VI’

Para nadie es un secreto que ‘Grand Theft Auto VI’ cuenta con una expectativa total. Esta producción ha empezado a generar emoción con varios detalles del lanzamiento de este videojuego.

Uno de los aspectos que se han tomado la atención de los amantes de GTA es el ‘soundtrack’ de este videojuego. Varios artistas han dado pistas de que estarán en este lanzamiento.

Entre ellos destacaron ciertos protagonistas de la industria de la música urbana. No obstante, hay una leyenda del rock que también dirá presente en este videojuego.

Se trata de, nada más y nada menos que, Keith Richards, el legendario guitarrista de los Rolling Stones. Este músico dio pistas de su presencia en el videojuego, luego de publicar una imagen del videojuego en su cuenta de Instagram.

Ante esto muchos empezaron a sospechar que llegaría al videojuego. De hecho, estas pistas fueron confirmadas finalmente este mismo 17 de septiembre por parte de Rockstar Games.

Más noticias: VIDEO: Revelan como se vería el ‘Grand Theft Auto VI’ si fuera en Bogotá, incluye TransMilenio y todo

La empresa desarrolladora del videojuego reveló que el soundtrack completo de este videojuego se lanzará el próximo 19 de noviembre.

Sin embargo, revelaron 6 pistas iniciales, entre las que destaca Keith Richards, quien llegaría con ‘Bright Lights, Big City’ a este videojuego.

Esta canción representará al rock en el ‘soundtrack’ de GTA VI’, en una lista de canciones que espera poder contar con nuevas bandas y artistas del género.