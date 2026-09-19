¿Cuánto gana un equipo por clasificar a la Copa Libertadores 2026? Millonaria cifra en pesos

La Copa Libertadores 2026 ha sido uno de los mayores atractivos del mundo del balompié de este continente durante este año. Grandes equipos se han puesto en competencia, con el objetivo de llevarse este gran trofeo.

Aun así, son cada vez más pocos los equipos que quedan con vida en este torneo, que ya empieza a entrar a la recta final, con el objetivo de volver a coronar al mejor club de este continente.

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Claramente ganar esta competencia implica una gran cantidad de dinero ganado. Sin embargo, en este caso hablaremos de la cifra monetaria que se obtiene solo por clasificar a este torneo en su primera ronda.

¿Cuánto gana un equipo por clasificar a la Copa Libertadores 2026?

La Copa Libertadores de 2026 ha brillado de forma notable. Una nueva edición de este torneo ha destacado con varios partidos imperdibles, y equipos que han demostrado su ambición por llevarse este trofeo.

Aun así, los únicos que se han mantenido con en competencia durante este año de 2026 son:

Flamengo

Independiente del Valle

Palmeiras

Fluminense

Estudiantes de la Plata

Varios clubes han quedado en el camino, y no han logrado llegar a instancias finales. Esto ha decepcionado a varias instituciones, y a una importante cantidad de aficionados.

Sin embargo, a pesar de fallar en su intento de ganar este trofeo, los eliminados también lograron obtener una importante bolsa económica, la cual es repartida por Conmebol a cada uno de los equipos que pasan por este torneo.

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Solamente por clasificar a la fase de grupos de esta competencia, los equipos reciben una cifra de 3 millones de dólares, que en pesos colombianos equivale a 9.512.730.000.

Esta cantidad aumenta de manera representativa por cada victoria, y también por cada fase que logren avanzar dentro de este torneo.

Por cada partido ganado en fase de grupos este premio aumenta a 340.000 dólares, por llegar a octavos el premio es de 1.250.000, a cuartos representa 1.700.000 y a semifinales es de 2.300.000.

Sin lugar a dudas, estos premios representan una ganancia económica importante para cada uno de estos clubes, por lo que, a pesar de no lograr alcanzar la gloria, su paso por la Copa Libertadores les deja un redito positivo para sus arcas financieras.