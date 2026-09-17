¿Vale la pena cambiar el iPhone 17 Pro por el iPhone 18 Pro? Le contamos

El iPhone 18 Pro llega con una nueva generación de hardware y algunos ajustes importantes en fotografía, video y almacenamiento. Sin embargo, quienes comparan este modelo con el iPhone 17 Pro encontrarán que ambos teléfonos conservan buena parte de sus características. Por eso, antes de decidir una compra, le contamos cuáles son realmente las diferencias entre los dos equipos.

iPhone 17 Pro vs. iPhone 18 Pro: principales diferencias

Apple mantiene varios elementos conocidos en ambas generaciones. Tanto el iPhone 17 Pro como el iPhone 18 Pro incorporan una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,3 pulgadas, ProMotion de hasta 120 Hz, tecnología Always-On, HDR y True Tone.

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Los dos modelos también utilizan un cuerpo de aluminio, protección Ceramic Shield y un conjunto de tres cámaras traseras de 48 MP, acompañado por una cámara frontal de 18 MP.

La actualización más importante en rendimiento aparece en el procesador. El iPhone 17 Pro utiliza el A19 Pro, mientras que el iPhone 18 Pro incorpora el A20 Pro. La GPU también cambia: pasa de seis a siete núcleos y suma Neural Accelerators. El beneficio de estas modificaciones dependerá de las aplicaciones y tareas que cada usuario ejecute habitualmente.

Cámara del iPhone 18 Pro incorpora apertura variable

La parte fotográfica presenta otra de las novedades del nuevo iPhone. Mientras el iPhone 17 Pro cuenta con una cámara principal Fusion de 48 MP, el iPhone 18 Pro añade apertura variable con valores de ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 y ƒ/4.

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Esta característica permite regular la cantidad de luz que alcanza el sensor según las condiciones, una herramienta especialmente relevante para quienes utilizan el teléfono como cámara seguido.

Más almacenamiento en el iPhone 18 Pro

Apple también amplió las opciones de capacidad. El iPhone 17 Pro ofrece versiones de 256 GB, 512 GB y 1 TB, mientras que el iPhone 18 Pro incorpora una alternativa de 2 TB.

El espacio adicional puede resultar atractivo para usuarios que guardan grandes volúmenes de fotografías, videos y otros archivos directamente en el dispositivo.

En cuanto al aspecto exterior, los cambios resultan menos notorios. Los dos teléfonos presentan dimensiones muy parecidas, aunque el iPhone 18 Pro alcanza los 211 gramos y el iPhone 17 Pro pesa 204 gramos. Además, Apple ofrece diferentes colores en cada generación.

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¿Vale la pena cambiar el iPhone 17 Pro por el iPhone 18 Pro?

La decisión depende principalmente del uso y del presupuesto. Quienes ya tienen un iPhone 17 Pro encontrarán una experiencia familiar, debido a que la pantalla, las cámaras, el zoom, la cámara frontal y buena parte del diseño mantienen características similares.

Las novedades del iPhone 18 Pro cobran mayor importancia para quienes necesitan más rendimiento, aprovechan las nuevas herramientas de video, desean experimentar con la apertura variable o requieren hasta 2 TB de almacenamiento. Para el resto, la diferencia entre generaciones dependerá de cuánto valor tengan esas funciones dentro de su uso cotidiano.