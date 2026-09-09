¿Qué diferencia al iPhone Duo del iPhone 18 Pro Max? Funciones clave como doble pantalla y más

Apple, uno de los gigantes tecnológicos más importantes del mundo hizo el lanzamiento oficial de sus dos nuevos modelos: el iPhone 18 Pro Max y el iPhone Duo. Este último es el primer teléfono plegable que presenta la compañía de Cupertino, California en Estados Unidos.

Tras más de una década después de la llegada al mercado de los móviles plegables, Apple decidió apostar por esta tecnología en su nueva generación de dispositivos. A continuación, vamos a repasar las diferencias más destacables entre el iPhone 18 Pro Max y el iPhone Duo.

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¿Qué diferencia al iPhone Ultra del iPhone 18 Pro?

Una de las diferencias más notables se encuentra en el tamaño y construcción tanto del dispositivo como el de su pantalla. Mientras que el iPhone 18 Pro Max continúa con la línea que Apple ha construido por años, el iPhone 18 Duo incorpora por primera vez en su historia una pantalla plegable.

Así mismo, el iPhone 18 Pro Max nos da un tamaño de 6,9 pulgadas con tecnología de panel LTPO+ que, de acuerdo con la compañía, ofrece mejoras en cuanto al gasto de energía. Por otro lado, el iPhone 18 Duo, mientras esté plegado ofrece un perfil externo de apenas 5,4 pulgadas. No obstante, desplegado cuenta con una diagonal de 7,6 pulgadas. Ambas pantallas tienen una tasa de refresco de 120 Hz y son OLED.

Las cámaras de la nueva generación de iPhone está a otro nivel

Otra de las grandes diferencias que se encuentran en la nueva generación de dispositivos de Apple tiene que ver con los sensores de sus cámaras. El iPhone Pro Max cuenta con una frontal de 18 MP y en su parte trasera tiene un sensor principal, un ultra angular y un teleobjetivo de 48 MP. Por otro lado, el iPhone 18 Duo cuenta con una forntal de 24 MP y en su parte trasera cuenta con un sensor principal y un gran angular de 48 MP. Esta última versión no incorpora el teleobjetivo.

Diferencia de precios entre el iPhone 18 Pro Max y el iPhone 18 Duo

Finalmente, el precio de estos nuevos dispositivos también marca una gran diferencia. Apple dio a conocer que el iPhone 18 Pro Max tendrá un precio de aproximadamente $7.700.000 pesos colombianos. El iPhone 18 Duo tendrá un precio incial de aproximadamente $11.500.000 pesos colombianos. Estos precios variarán teniendo en cuenta las capacidades de memoria que escogan los usuarios, las cuales van desde 256 GB hasta las 2TB.

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Tanto el Iphone 18 Pro como en su versión Pro Max estarán disponibles en colores negro plateado, azul claro y borgoña. Sin embargo, la versión Duo solo estará disponible en blanco y negro.

Un detalle adicional que marca la diferencia es que el Iphone 18 Duo se venderá como dispositivo ESIM en todo el mundo, lo que significa que cuenta con un chip digital integrado dentro del teléfono que cumple con la función de una SIM física.

¿Cuándo estarán disponibles los Iphone 18 Pro Max y Iphone 18 Duo en Colombia?

De acuerdo con información compartida por Apple en su evento de lanzamiento en el Apple Park de Cupertino, California, se espera que su nueva generación de dispositivos móviles se esté vendiendo en todo el mundo desde octubre.