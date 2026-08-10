Cada día, la tecnología ofrece nuevas herramientas para conocer la actividad sísmica y recibir avisos con mayor rapidez. Entre ellas se encuentra el sistema de alertas de sismo de Google, una función disponible en teléfonos Android que busca advertir a los usuarios cuando detecta movimientos telúricos cercanos.

El interés por este recurso aumentó tras el reciente sismo que afectó a Colombia este 10 de agosto y generó inquietud sobre las alternativas disponibles para poder anticiparse a los eventos sismológicos que pueden suceder:

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Alertas de sismo de Google: cómo funciona

El servicio de Google permite recibir notificaciones relacionadas con terremotos tanto dentro del país como en otras regiones. Sin embargo, existe una precisión fundamental: la herramienta no predice los sismos ni puede determinar con anticipación cuándo ocurrirá uno.

El sistema utiliza información relacionada con la actividad sísmica para identificar un movimiento y enviar avisos a las áreas donde sus efectos podrían percibirse. Cuando ocurre un temblor, las personas ubicadas cerca del epicentro pueden experimentar el movimiento con algunos segundos de diferencia respecto de otros sectores.

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Por ejemplo, si el epicentro se encuentra en Bogotá, los habitantes de zonas próximas podrían recibir una notificación antes de sentir las ondas sísmicas. De esta manera, la tecnología busca proporcionar un margen de tiempo limitado para reaccionar ante el fenómeno.

Cómo activar las alertas de terremotos en Android

La configuración requiere un teléfono Android con conexión a internet, ya sea mediante una red Wi-Fi o utilizando datos móviles. El usuario puede modificar esta función cuando lo considere necesario siguiendo estos pasos:

Compruebe que el celular tenga conexión a internet mediante Wi-Fi o datos móviles. Abra la configuración del dispositivo y busque la sección “Seguridad y Emergencia”. Si no aparece entre las primeras opciones, puede utilizar el buscador interno del teléfono. Allí deberá localizar “Alerta de Terremotos”. Dependiendo del modelo o de la versión del sistema, la función también puede encontrarse dentro de “Ubicación Avanzada y Alertas de terremotos”. Una vez dentro del apartado correspondiente, active o desactive las notificaciones según sus preferencias.

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¿Las alertas de sismo son completamente precisas?

Google advierte que esta tecnología tiene limitaciones. El sistema podría no identificar todos los movimientos telúricos registrados en una determinada zona y también puede enviar una alerta relacionada con un sismo que finalmente una persona no llegue a percibir.