En la mañana de este lunes 10 de agosto del 2026 se presentó un fuerte temblor en Colombia que alertó a cientos de personas en el país, en especial en ciudades como Cali, Chocó, Armenia y Pereira, donde el movimiento fue muy fuerte, causando graves daños. Según informó el Servicio Geológico de Colombia, el temblor tuvo una magnitud de 7.4 y tuvo el epicentro en San José del Palmar en Chocó, Colombia.

Sin embargo, se pudo sentir en diferentes regiones del país y en algunas ya se están presentando algunas réplicas, tal y como pasa cuando se presentan fuertes temblores. El Servicio Geológico Colombiano dio a conocer que la primera fue de magnitud de 4.8 a las 8:10 a.m. y la segunda de 4.8 a las 08:10 a.m.

En caso de que usted quiera estar alerta ante estas réplicas, los expertos han dado algunas recomendaciones mediante las cuales usted podrá seguir alerta de estos movimientos telúricos haciendo uso de su celular.

Leer más: ¿Lo sintió? Se reportó fuerte temblor en Colombia de 6.6; Así lo reportó la alerta

¿Se pueden presentar réplicas del temblor en Colombia?

Según han dado a conocer los expertos en diferentes ocasiones, después de un fuerte temblor es normal que se presenten réplicas de una magnitud menor a la del primer movimiento telúrico. En esta oportunidad, en el Chocó, donde fue el epicentro, ya se han presentado dos, que mantienen en alerta a todos los ciudadanos.

Por eso, en caso de que usted quiera seguir al tanto de cualquier réplica o movimiento por el cual tenga que evacuar, puede hacerlo activando las notificaciones de emergencia en su celular, las cuales le avisarán segundos antes del temblor. Esta opción está disponible totalmente GRATIS para celulares tanto Android como iOS; solo debe mantenerlas activas en la sección de configuraciones.

Seguir leyendo: Las 5 canciones de rock ideales para escuchar y mantener la calma en caso de un temblor

La segunda opción es seguir en redes sociales la cuenta oficial del Servicio Geológico Colombiano, en donde van a dar a conocer todos los detalles de los temblores que se están presentando en el país. Esta es la única entidad oficial que puede dar información al respecto, pues las otras podrían causar caos, con información falsa.

Hay aplicaciones como My Earthquake Alerts & Feed, AccuWeather: Weather Alerts, que le podrán enviar una notificación en tiempo real sobre el temblor que se está presentando en el país o en su ubicación exacta.

Sin embargo, es importante mencionar que es imposible poder predecir un temblor, así que por ahora no es posible saber exactamente el lugar y la fecha. Así que toda la información que encuentre al respecto debe ser de entidades oficiales.