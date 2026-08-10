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Foto de los memes que dejó el temblor en Colombia

Crédito: Redes sociales

Los mejores memes y reacciones tras el temblor Hoy en Colombia: “Movidos días”

Como era de esperarse, decenas de usuarios se reportaron de manera jocosa por medio de la red social X

Santiago Sánchez
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Este domingo 10 de agosto, millones de colombianos empezaron el día fuerte movimiento telúrico. El temblor de 6.7 sobre la escala de richter y con epicentro en el departamento de Choco causó muchos daños en la zona pacífica y centrica del país. Muchos ciudadanos manifestaron que el temblor se sintió bastante fuerte y muchos ciudadanos salieron a evacuar.

El Servicio Geológico Colombiano reportó que el evento sísmico tuvo una magnitud de 6.7 sobre las 7:34 de la mañana, con una profundidad de 82 km y tuvo epicentro especificamente en San José del Palmar, en Chocó.

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Los memes que nos dejó el sismo en Colombia por parte de los usuarios

Como era de esperarse, decenas de usuarios se reportaron de manera jocosa por medio de la red social X, antes Twitter. Aquí recopilamos algunos mensajes

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