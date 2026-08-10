Los mejores memes y reacciones tras el temblor Hoy en Colombia: “Movidos días”

Este domingo 10 de agosto, millones de colombianos empezaron el día fuerte movimiento telúrico. El temblor de 6.7 sobre la escala de richter y con epicentro en el departamento de Choco causó muchos daños en la zona pacífica y centrica del país. Muchos ciudadanos manifestaron que el temblor se sintió bastante fuerte y muchos ciudadanos salieron a evacuar.

El Servicio Geológico Colombiano reportó que el evento sísmico tuvo una magnitud de 6.7 sobre las 7:34 de la mañana, con una profundidad de 82 km y tuvo epicentro especificamente en San José del Palmar, en Chocó.

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Los memes que nos dejó el sismo en Colombia por parte de los usuarios

Como era de esperarse, decenas de usuarios se reportaron de manera jocosa por medio de la red social X, antes Twitter. Aquí recopilamos algunos mensajes

Necesita saber: Video: a ciudadano el temblor lo cogió fuera de base y salió a la calle en ‘yiyos’



#temblor

Mientras tanto la alerta de Sismos de Android- Google pic.twitter.com/I4IqCazNUI — Trinervia (@novuelva) August 10, 2026

Estaba dormido y me despertó el #temblor, literal me sentí así. pic.twitter.com/ANL4JtKE8c — Juan Ramírez (@juankmw) August 10, 2026

Yo saliendo de la casa en toalla y eso que en Montería se sintió suave #temblor pic.twitter.com/omRgth2hze — Carlos Escobar (@CarlosHoffs) August 10, 2026

El más fuerte de la historia de Bogotá #temblor pic.twitter.com/ePvg9DO2dn — dj titor's ⚙️ (@ForerJose) August 10, 2026

No se por qué, pero los últimos 5 sismos que he vivido han sido mientras duermo… Esto ya es bullying #temblor pic.twitter.com/SvYqxdNbj8 — 𝐏𝐚𝐞 – 𝐃𝐚𝐧𝐧𝐲 💚🇨🇴 (@Paecit0s) August 10, 2026

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Yo revisando si tembló primero en twitter que en noticias #temblor pic.twitter.com/TAxE6iOh2k — Empanada_con_arroz ★ (@unachismosamxs) August 10, 2026

Los que tenemos vertigo no sabemos si es temblor o ya nos cogió la chiripioca pic.twitter.com/DskVroGan0 — Frida (@fridayorke) August 10, 2026

#temblor que tiemble y no encuentras las putas llaves de la casa pic.twitter.com/VqXdmjD8Op — ۩ nick ۩☯︎🇨🇴 (@miri_G4) August 10, 2026