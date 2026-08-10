Enrique Bunbury envía mensaje tras terremoto que sacudió a Colombia: “cuídense mucho”

En la mañana de este 10 de agosto, el territorio colombiano fue estremecido por un fuerte movimiento telúrico. Según información reportada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) por medio de sus redes sociales, el movimiento tuvo una magnitud de 7.4 en la escala de Richter.

Aunque el epicentro se registró en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, el fuerte sismo logró sentirse en diferentes zonas del país, ciudades como Manizales, Pereira y Cali se encuentran entre las más afectadas.

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De igual forma, se reportan afectaciones en ciudades como Valledupar, Envigado, Bogotá, Villavicencio, Cúcuta, Medellín, entre otros sectores del país. De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ya se están adelantando conversaciones con diferentes autoridades territoriales y desplegando su capacidad con las entidades que forman parte del sistema para verificar las posibles afectaciones.

A los minutos de haberse registrado el movimiento telúrico, las imágenes de los estruendos que había dejado el sismo ya le estaban dando la vuelta al mundo. Afectaciones estructurales, montañas de escombros y personas desaparecidas entre los principales titulares y registros fotográficos difundidos.

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Enrique Bunbury se pronuncia tras fuerte terremoto registrado en Colombia

La noticia también generó reacciones fuera del país. El cantante español Enrique Bunbury se pronunció sobre el terremoto a través de sus redes sociales y expresó su preocupación por los colombianos que se vieron afectados por el movimiento telúrico.

El intérprete de ‘Lady Blue’ compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía relacionada con las consecuencias del sismo, en la que se observan los efectos provocados por el movimiento de tierra. Junto a la imagen, el artista envió un mensaje de solidaridad y manifestó sus deseos de que sus seguidores y el pueblo colombiano se encontraran a salvo.

“Queridos hermanos colombianos! Espero estén bien y a salvo del terrible terremoto que ha sacudido el país. Cuídense mucho! Les tengo en el pensamiento!”, indicó

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Mientras continúan las labores de evaluación, las autoridades mantienen el seguimiento de la emergencia para determinar los daños y establecer las acciones necesarias en las zonas donde se presenten afectaciones.