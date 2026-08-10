En la mañana de este lunes 10 de agosto se sintió un fuerte temblor en Colombia que se sintió en varias regiones del país. Según reportó el Servicio Geológico Colombiano, la magnitud fue de 6.6 y el epicentro fue en San José del Palmar en Chocó, Colombia, pero se pudo sentir fuerte en varios lugares como Bogotá, Armenia, Pereira, Manizales, Ibagué, entre otros.

Según dieron a conocer varias personas en redes sociales, se sintió con gran magnitud en Bogotá. De hecho, algunas personas en redes sociales compartieron que la alerta sísmica los reportó algunos segundos antes de que se empezaran a sentir los fuertes movimientos.

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¿Cómo activar la alerta de Android e iOS en caso de temblor?

Muchas personas reportaron en redes sociales que sus celulares les emitieron una alerta justo algunos minutos antes de que se presentara el temblor. En caso de que a usted no le hubiera pasado esto, le contamos cómo puede activar las alarmas.

Primero debe ir a configuración o a Ajustes en su celular, busque la opción de ‘seguridad y emergencia’, en la parte de abajo hay una opción que dice ‘Alerta de sismos’ y le da en ‘activar. De esa manera usted va a recibir todas las alertas relacionadas con los temblores que se presenten en el país.

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Para los que tiene dispositivo iPhone, debe verificar que cuente con la opción de notificaciones de emergencia. En la parte de configuraciones y notificaciones, debe buscar la parte de ‘Alertas de seguridad mejoradas’ y allí va a encontrar la opción de ‘Alerta de temblor’.

VIDEO: Así reportaron el temblor en Colombia las personas en redes sociales

En algunas ciudades del país ya se han reportado graves daños, edificios que colapsaron y daños estructurales en algunas viviendas. Así que la recomendación de las autoridades es poder evacuar y estar en una zona segura hasta que las autoridades den un nuevo aviso.

#Atención | Afectaciones por el temblor en el centro de Manizales pic.twitter.com/YGYxs6XSHi — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 10, 2026