La segunda competición más emocionante del balompié suramericano, que solo un equipo de nuestro país ha ganado, está en fase de eliminación directa y el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) cuenta con un único representante en el torneo. Aquí le contamos los detalles del sistema de premios y bonificaciones de la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) para esta temporada.

¿Cuánto gana un equipo por participar en los torneos Conmebol?

La máxima organización del fútbol suramericano, y dueña de las competiciones, anunció en marzo de este año el aumento de los montos oficiales a cada fase de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Estos incrementos récord fueron anunciados por las redes sociales de la Conmebol y de Alejandro Domínguez, actual presidente de la organización.

A continuación, le dejamos la lista de premios de la Copa Sudamericana 2026:

Primera fase – Local: USD 225.000.

Segunda fase – Visitante: USD 250.000.

Fase de grupos – USD 300.000. (por cada partido de local).

Mérito deportivo FG*: USD 125.000.

Previa octavos de final: USD 500.00.

Octavos de final: USD 600.000.

Cuartos de final: USD 700.000.

Semifinal: USD 800.000.

Subcampeón: USD 2.500.000.

Campeón: USD 10.000.000.

*Mérito deportivo conforme a la cantidad de partidos ganados.

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¿Vale la pena lo que cobra un equipo del FPC por jugar las competiciones?

Aunque los equipos colombianos habituales en las competencias internacionales ingresan millones de dólares al año por patrocinios, derechos de televisión o venta de jugadores. Los premios obtenidos por un buen rendimiento en Libertadores o Sudamericana aportan gratamente a la cartera de los clubes.

Sin embargo, la mayor parte del dinero que reparte el máximo ente organizador del fútbol suramericano está concentrado en los ganadores de la Libertadores y la Sudamericana, premiando con 25 y 10 millones de dólares, respectivamente, a los clubes que se consagren, siendo el monto para los subcampeones considerablemente inferior.

Esto es lo que ha acumulado Santa Fe en premios por la Libertadores

El conjunto capitalino pasó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, con su victoria 3-0 de visitante contra el Caracas FC. Deberá medirse al mítico River Plate el 12 de agosto en el Campín de Bogotá.

Los dirigidos por Pablo Repetto no solo consiguieron la victoria ayer ante el Caracas FC, también hicieron crecer la cuenta de una cuantiosa suma de dinero por su buen rendimiento.

Al ser campeón de la Liga Betplay 2025-1, Santa Fe facturó directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde los encuentros como local le representaron $3 millones de dólares; cada victoria conseguida en Bogotá y de visitante sumó $340 mil dólares (dos victorias); esto le retribuyó un total de $3 millones 680 mil dólares por su participación en fase de grupos de la Libertadores.

BOGOTA, COLOMBIA – APRIL 9: Jugadores de Santa Fe arrodillados y señalando al cielo mientras celebran un gol en Copa Libertadores. (Photo by John Vizcaino/VIEWpress/Getty Images)

En el campeonato actual, los capitalinos terminaron terceros en el grupo E, detrás de Corinthians y Platense, y aterrizaron en la fase de playoffs de la Sudamericana, lo que les propinó $500 mil dólares más, para un total de $4 millones 180 mil dólares.

Sus dos victorias en la ida y en la vuelta, para un 5–0 de resultado global, también reciben premio de $600 mil dólares, operación que le da un acumulado de $4.780.000 millones de dólares.

A su vez, el equipo Cardenal recibirá a River en el estadio El Campín el día 12 de agosto, para jugar el partido de local, y el 19 tendrá el encuentro de visitante en el Más Monumental de Buenos Aires por los octavos de final de la Sudamericanca. El vencedor de esta llave se llevará $600 mil dólares de premio. ¿Cree que Sanfa Fe logrará eliminar al histórico equipo de Buenos Aires?

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