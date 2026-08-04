Este habría sido el mejor show de Rock al Parque que se vivió en Bogotá; hace historia tras 30 años

Rock al Parque es uno de los eventos más importantes que se realiza cada año en Bogotá, así que todos los años llegan cientos de personas para ver todas las novedades que habrá en el escenario y las bandas internacionales invitadas. En el 2026, este festival de rock celebra sus 30 años, por eso recordamos cuál fue ese show que muchos consideran “el mejor”, por la gran cantidad de gente que asistió y lo que se presentó por parte de los artistas.

Por eso recordamos el paso de importantes artistas, como Juanes, quien llegó al escenario y cientos de personas se mostraron emocionadas de poder ver en vivo gratis a uno de los grandes exponentes de la música en Colombia, quien ya estaba en su mejor momento. Sin embargo, para muchos este no fue el mejor momento, sino que hay otros que sin duda recuerdan con mucho cariño y sueñan con que se vuelva a repetir.

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¿Cuál fue el mejor show en la historia de Rock al Parque?

Los amantes del rock han manifestado en varias ocasiones en redes sociales que una de las mejores ediciones que ha tenido este festival es la del 2005. En ese momento, sin duda, todos estaban a la expectativa de las cosas nuevas que podría ofrecer el evento, así que la gran sorpresa fue el show de Apocalyptica, una banda de metal de Finlandia a la que cientos de fans querían ver en vivo.

Los sonidos del metal de esta banda lograron hacer de este show uno de los más recordados; el pogo fue uno de los más grandes y los asistentes no paraban de sentir la adrenalina en cada nota de la guitarra. Se dice que ese día hubo más de 50 mil personas para verlos en vivo, pero la emoción fue tanta que nadie se atreve a dar la cifra exacta.

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Por otro lado, una de las que más género público y se considera una de las mejores en cuanto a la presencia de público y también por todo lo que se vio, fue el show de Molotov. La banda se presentó en Rock al Parque en 1999, así que fue uno de los momentos más memorables, pues la banda estaba pasando por uno de los momentos más altos de su carrera.