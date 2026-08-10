Aplazan partidos de Liga colombiana tras terremoto ¿Para cuándo quedan? Comunicado oficial de DIMAYOR

La jornada del fútbol profesional colombiano tendrá cambios este 10 de agosto debido al fuerte movimiento sísmico registrado este lunes en distintas zonas del país. Ante la situación y con prioridad en la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, trabajadores y aficionados, la DIMAYOR confirmó el aplazamiento de los encuentros previstos para este día.

La decisión modifica el calendario de la Liga BetPlay y establece nuevas fechas para los compromisos que debían disputarse durante los próximos dos días. La programación mantiene los horarios originalmente establecidos para cada encuentro.

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DIMAYOR aplaza los partidos de Liga Colombia

A través de un comunicado oficial, la División Mayor del Fútbol Colombiano explicó las razones que llevaron a modificar la agenda competitiva. El organismo también extendió un mensaje de solidaridad a las personas y comunidades afectadas por el fenómeno natural.

“La DIMAYOR expresa su profundo pesar y solidaridad con todos los colombianos que se han visto afectados por el fuerte movimiento sísmico registrado durante el día de hoy en diferentes zonas del país.

Desde la DIMAYOR, y en representación de los 36 clubes del Fútbol Profesional Colombiano, enviamos un mensaje de acompañamiento, fortaleza y solidaridad a las familias y comunidades que atraviesan momentos de preocupación y dificultad como consecuencia de este hecho.



Ante esta situación y considerando el bienestar y la seguridad de todos los actores que hacen parte de nuestro fútbol, la DIMAYOR ha tomado la decisión de aplazar la fecha programada para el día de hoy. Los partidos se disputarán este martes 11 de agosto en las horas que estaban previamente programados.

Asimismo, los partidos programados para el martes, se disputarán el miércoles 12 de agosto en los mismos horarios. (…) Hoy, el fútbol se une al país”.

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Nueva programación de la Liga Colombia tras el sismo

Con este ajuste, los partidos que correspondían a la jornada de este lunes 10 de agosto pasarán al martes 11, conservando sus horas de inicio. A su vez, los encuentros que figuraban en el calendario para el martes se trasladarán al miércoles 12 de agosto, también sin cambios en sus horarios.

La DIMAYOR indicó que la determinación responde a criterios de bienestar y seguridad relacionados con todos los integrantes del fútbol profesional colombiano. La entidad reiteró además la importancia de seguir las instrucciones emitidas por las autoridades y consultar únicamente los canales oficiales para conocer eventuales novedades.

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¿Qué partidos se verán afectados con esta decisión?

Son tres los encuentros que trasladarán su fecha de juego para el próximo 11 de agosto. Entre ellos se encuentran Águilas vs Llaneros, Medellín vs Millonarios y Junior vs Pereira, que se disputarán a las 4:00 P . M., 6:00 P. M. y 8:00 P. M. respectivamente