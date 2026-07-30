El guiño escondido de Google a Spiderman por el lanzamiento de ‘Brand New Day’: así puede verlo

‘Spiderman Brand New Day’ se ha convertido en uno de los temas del momento a nivel internacional. Luego de la salida de esta película, miles de usuarios han llegado a las salas de cine, para ver este ambicioso estreno de Marvel.

Varias redes sociales y marcas se han apegado a esta tendencia. De hecho, en Google hay un curioso guiño escondido, en el que se puede ver una referencia notable a Spiderman.

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En caso de que usted sea uno de los grandes fans del superhéroe arácnido y se haya perdido este guiño, aquí se lo mostramos al detalle.

El guiño escondido de Google a Spiderman por ‘Brand New Day’

‘Spiderman: Brand New Day’ es, sin lugar a dudas, uno de los estrenos más grandes de este año en la industria del cine. Marvel está enfocado en una nueva fase de películas, y este es uno de los centros principales.

Luego del éxito de ‘No Way Home’, Peter Parker debe afrontar nuevos peligros, pero, esta vez sin la compañía de sus amigos, quienes lo han olvidado.

Claramente ante esto, miles de personas desean ver esta producción, para así conocer el futuro de este héroe, lo que ha hecho que la expectativa y emoción por la nueva entrega esté a niveles enormes.

Si usted es uno de los grandes amantes de este protagonista, le contamos que todo el internet está lleno de detalles y guiños hacia Spiderman por este lanzamiento.

Uno de ellos se puede encontrar en Google, con una pequeña decoración que ha encantado a todos los fanáticos. Este icónico motor de búsqueda ha celebrado en su página web varios momentos históricos.

Un ejemplo de las temáticas que ha adoptado Google en los últimos años fue el remo noruego con el que se celebró el brillo de este país en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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En este caso, Google volvió a adaptarse a una nueva tendencia, como lo es la nueva película de Spiderman. Si busca ‘Spiderman’, en este buscador, u otros elementos referentes a esta producción verá en la parte baja de la pantalla una telaraña-

Si hace click sobre este icono de color rojo verá como Spiderman aparece en su pantalla sobre una telaraña de lado a lado.

Esto ha encantado a todos los fanáticos de Spiderman, quienes anhelan poder ver ‘Brand New Day’ muy pronto.